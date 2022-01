Auto in fiamme sulla A12 tra Chiavari e Rapallo, traffico bloccato in entrambe le direzioni - Genova 24

Chiavari. Traffico completamente bloccato sull’autostrada A12 tra Chiavari e Rapallo a causa di un’auto che ha preso fuoco all’uscita della galleria Maddalena.

È successo poco dopo le 19.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Genova e di Chiavari. Per fortuna non si registrano feriti: gli occupanti sono riusciti ad abbandonare in tempo l’abitacolo.

Alle 20.25 si registrano 2 chilometri di coda in direzione Livorno e 3 chilometri in direzione Genova.

Notizia in aggiornamento