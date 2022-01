Auto contro guardrail in A10, due chilometri di coda Arenzano e Voltri - Genova 24

Genova. Fino a due chilometri di coda nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A10 tra Arenzano e Voltri in direzione Genova a causa di un incidente avvenuto intorno alle 15.

Un’auto sportiva, una coupé, è finita contro un guardrail in corsia di sorpasso, per motivi ancora da chiarire. Una persona ferita, è stata portata in codice giallo – non grave – all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Sul posto oltre ad ambulanza, la Croce di Arenzano, e all’automedica del 118 anche la polizia stradale.