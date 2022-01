Aumento contagi Covid, la questura cambia le modalità di accesso dell'ufficio immigrazione - Genova 24

Genova. A causa della persistente emergenza epidemiologica, la questura di Genova avvisa l’utenza dell’ufficio Immigrazione che dal 17 gennaio 2022, solo per la richiesta dei seguenti servizi, dovrà essere inviata una mail all’indirizzo immig.quest.ge@pecps.poliziadistato.it:

richiesta appuntamento per ritiro permesso di soggiorno non presentato attraverso kit postale, che risulti “in consegna” sul sito della Questura;

richiesta appuntamento per ritiro permesso di soggiorno per il quale non è pervenuto sms da Poste Italiane, che risulti “in consegna” sul sito della Questura;

richiesta di nuovo appuntamento in caso di mancata presentazione alla data fissata da Poste Italiane;

richiesta di informazioni sullo stato della propria pratica di soggiorno. (esclusivamente con invio via Pec).

In precedenza questi appuntamenti venivano fissati presentandosi direttamente all’ufficio di via D’Annunzio 80.

A queste richieste dovrà sempre essere allegato:

copia della pagina con i dati anagrafici del passaporto; copia della ricevuta dell’Ufficio Immigrazione con il numero di pratica o delle Poste Italiane con il numero di pratica o di assicurata; numero di cellulare dell’interessato.

Senza tali allegati la richiesta non potrà essere evasa.