Aster e la cura degli orologi pubblici comunali, una "storia d'amore" che ci riporta al 1800 - Genova 24

Genova. Chi frequenta piazza Alimonda, via Napoli o piazza Fontane Marose, e lo fa senza andare troppo di fretta, si sarà reso conto che da qualche giorno qualcosa manca all’appello. Ebbene sì. Sono momentaneamente spariti gli orologi pubblici.

Inconfondibili. Lo stemma del Comune di Genova, la bandiera con la croce di San Giorgio, la cornice ricca di dettagli e il classico quadrante bianco e nero, con la scritta Trebino. La storica azienda di Uscio, fondata dal 1824, da oltre 150 anni fornisce all’amministrazione comunale gli orologi per le sue piazze e strade.

Solo questione di tempo. Gli orologi di piazza Alimonda, via Napoli e Fontane Marose mancano all’appello, dicevamo, ma – niente paura – si tratta soltanto di questione di tempo. In questi giorni, alcuni dei 160 “gioielli” sparsi per la città, si trovano sotto le mani attente dei tecnici del settore Impianti di Aster che si stanno occupando di rimetterli in funzione e restaurarli.

Icone e reperti storici. L’azienda partecipata del Comune di Genova che si occupa di manutenzioni, ha una cura particolare nei confronti degli orologi della Superba.

L’operazione di restauro avviene in laboratorio in 11 passaggi, uno più importante dell’altro, e soltanto grazie alla professionalità degli operatori specializzati.

Aster, i segreti della cura degli orologi comunali

Il trattamento. La fase 1, propedeutica, è quella di controllo del funzionamento dell’orologio tramite un’apposita centralina, poi viene smontato il vano posteriore dello strumento. La fase 2 prevede la sostituzione dei vari componenti guasti o deteriorati, come lancette, ricevitore, cavi. Se non ci sono pezzi da cambiare si passa alla fase 3: lo smontaggio e la pulizia di quadrante e lancette. Lo step 4 è rappresentato dal controllo e dal serraggio delle lancette che, possono aver ceduto al passare del tempo, poi lo step 5 e 6, la pulizia del vetro interno ed esterno e il rimontaggio del quadrante. Si passa alla fase numero 7, la rimozione della vecchia vernice e la sabbiatura, se occorre, poi il passaggio 8: la riverniciatura, doppia. Infine gli ultimi tre step: la chiusura e la verifica del funzionamento sulle 48 ore, eventuali ritocchi e il rimontaggio su strada.

La storia. Il primo orologio pubblico a Genova – o monitore del tempo, come veniva chiamato nel 1800 dalle cronache dei quotidiani – è nel palazzo delle Torrette, davanti a Tursi, sede del Comune. Fu installato nel 1886. A seguire, arrivarono quelli di piazza Fossatello, via Nino Bixio e largo della Zecca, e a seguire tutti gli altri. A volte passano inosservati ma a chiunque è capitato, almeno una volta nella vita, di alzare lo sguardo e trovare la risposta alla più classica delle domande: “Che ora è?”

Domanda a cui presto gli orologi di via Napoli, piazza Alimonda e Fontane Marose potranno tornare a rispondere con precisione. Dopo di loro sarà il turno, al pit stop, quello tra via Ettore Vernazza e Piazza de Ferrari, quello di piazza dell’Annunziata e quello in piazza Manzoni.