Assi di forza, il filobus arriverà anche a Voltri: il Comune ordina di cambiare il progetto - Genova 24

Genova. Il filobus arriverà anche a Voltri. La conferma ufficiale arriva con una determina dirigenziale del Comune di Genova che affida al raggruppamento di imprese costituito da Italferr, Technital, Ets e Abdr Architetti Associati l’estensione della progettazione definitiva fino alla delegazione dell’estremo Ponente genovese, come chiesto anche dal ministero dei Trasporti nelle osservazioni mosse prima di concedere il maxi finanziamento da 471 milioni.

L’estensione costerà 300mila euro in termini progettuali, ben poca cosa rispetto ai 4 milioni e 472mila euro fissati come importo contrattuale con un ribasso del 42,2% sul prezzo a base di gara che era di oltre 7,7 milioni di euro. Sempre su indicazione del ministero delle Infrastrutture, a servire questa direttrice, il cui capolinea opposto è previsto a Caricamento, saranno vetture filoviarie con tecnologia Imc (in motion charging), in grado di marciare staccati dai cavi per circa metà del percorso, e non bus elettrici a batterie.

Lo studio di fattibilità redatto dal Comune stesso e di conseguenza il progetto definitivo prevedevano ancora il capolinea a Pra’, in via delle Sorgenti Sulfuree, nei pressi del casello autostradale. Decisione che aveva provocato una veemente alzata di scudi da parte dell’opposizione e in generale del Ponente cittadino per quella che appariva come un’inaccettabile decurtazione della storica linea 1.

Nel frattempo è stata pubblicata sul sito della Regione Liguria, per la verifica di assoggettabilità alla Via regionale, parte della documentazione relativa alle due nuove rimesse di Staglieno e Gavette per cui partirà a breve la progettazione esecutiva. C’è tempo fino al 12 febbraio per inviare osservazioni.

Alle Gavette è prevista la realizzazione di una copertura e di un tamponamento laterale. Sopra ci saranno aree di svago, arredi urbani, impianti sportivi per il quartiere e un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica.

A Staglieno, lungo via Bobbio, sorgerà una nuova struttura su tre piani: a livello strada rimarrà un deposito-officina Amt con capienza di poco inferiore a 100 veicoli, il resto sarà dedicato a parcheggio d’interscambio da 700 posti per i veicoli provenienti dalla Valbisagno e dal casello di Genova Est. Inoltre è prevista la creazione di un nuovo volume con superficie di circa 720 metri quadrati su tre piani, sul lato di via Vecchia, da adibire a uffici e servizi.