Assenze per Covid e quarantene prolungate, a Genova treni e bus tra cancellazioni e incognite - Genova 24

Genova. “Si informa che a causa della possibile crescita del numero di contagi in azienda, a partire da lunedì 10 gennaio il servizio di trasporto pubblico potrebbe subire variazioni e potrebbe non essere garantita l’effettuazione di tutte le corse programmate. Sarà eseguito un costante monitoraggio della situazione e, se necessario, saranno effettuati in tempo reale interventi per minimizzare i disagi ai cittadini”. Questo il messaggio comparso nel fine settimana sul sito ufficiale di Amt Genova e riguardante sia il trasporto urbano sia quello extraurbano.

Un avvertimento – accompagnato dal dettaglio delle modifiche – è stato pubblicato stamani anche sul sito di Trenitalia. Sono 46 in Liguria i treni regionali e regionali veloci cancellati “a seguito delle verifiche previste dalle norme anti-covid” dal 10 al 14 febbraio. Ecco l’elenco completo:

Treni Liguria tagli e riduzioni

Se fino a oggi l’aumento dei contagi nel personale del trasporto pubblico non aveva fatto sentire particolari effetti – tagli erano già stati effettuati ma in un periodo di relativa calma legato alle vacanze natalizie – da oggi la situazione potrebbe diventare più complicata. Non solo, tra quarantene e isolamenti preventivi il numero di dipendenti delle aziende di trasporto su ferro e su gomma è destinato ad aumentare.

In Amt Genova gli autisti positivi (il dato è aggiornato a ieri) sono 100, di cui 84 sul trasporto urbano, 141 i dipendenti in totale tra manutenzioni e uffici. A loro si aggiungano quelli in attesa di certificazione di guarigione o tampone negativo, 65 in totale. Le cifre vanno rapportate a 2851 dipendenti totali e 1954 autisti.

Ed è per questo che stamani, al momento almeno, non sono stati comunque registrati particolari disagi tenendo conto anche delle nuove norme che prevedono l’uso del green pass rafforzato per gli utenti del tpl (tranne che sui bus navetta per studenti).

Per quanto riguarda i treni, durante le festività sono stati soppressi da Trenitalia in Liguria 80 treni regionali ma da oggi i treni regionali cancellati o sostituiti da bus sono 46 fino al 14 gennaio.

Sull’elenco fornito da Trenitalia, le soppressioni che potrebbero portare maggiori disagi sono alcuni treni urbani tra Voltri e Nervi o regionali tra Genova e Sestri Levante per cui l’azienda suggerisce ai pendolari di usare il treno prima o il treno dopo.

Trenitalia fa sapere che i treni Intercity e Frecce viaggiano invece regolarmente. Garantite ovunque anche le navette per il servizio scolastico istituite per l’emergenza Covid.

Ricordiamo anche che venerdì 14 gennaio i problemi potrebbero aumentare per via di uno sciopero di 4 ore indetto dai sindacati a livello nazionale per il rinnovo del contratto di lavoro degli autoferrotranvieri. Riguarderà quindi sia treni sia autobus e metropolitane.