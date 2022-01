Assemblea Territoriale Ast Cisl Genova: "Col Comune avviato tavolo per Pnrr, non dobbiamo perdere l’occasione" - Genova 24

Genova. Assemblea Territoriale Ast Cisl Genova questa mattina alla presenza tra gli altri del Sindaco Marco Bucci e del Segretario Generale Cisl Liguria Luca Maestripieri.

Durante la sua relazione il responsabile territoriale Ast Cisl Genova Marco Granara ha annunciato una novità : “Col Comune avviato tavolo per PNRR, non dobbiamo perdere l’occasione. E’ necessario un dialogo serrato fra tutti gli attori in campo a partire dal sindacato. Con il Comune di Genova è già stato attivato un tavolo su PNRR ed investimenti al quale bisogna però dare un impulso maggiore , se vogliamo seguire i processi in modo più efficace e fruttuoso è necessario agire subito, il tempo stringe”.

“Come detto Genova cambierà volto ci saranno nuove posizioni e nuovi lavori, è necessaria un’analisi approfondita di cosa sarà necessario, quali saranno le professionalità di cui ci sarà più bisogno e coinvolgere da subito scuola, università, formazione professionale per essere pronti e per formare le persone in modo coerente con i fabbisogni”, ha concluso Granara.