Assalto alla sede della Cgil a Roma: 52enne genovese attivista no green pass agli arresti domiciliari - Genova 24

Genova. C’è anche un manifestante genovese che partecipa ogni settimana alle proteste no green pass (ma non sarebbe tra gli organizzatori) tra i destinatari delle 5 misure cautelari per l’assalto alla sede della Cgil a Roma del 9 ottobre scorso.

L’uomo A. S., 52 anni, pregiudicato per alcuni reati da stadio, è finito ai domiciliari con accuse molto gravi: devastazione e saccheggio, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’esecuzione della misura è stata fatta questa mattina dalla Digos di Genova su ordine della procura di Roma.

L’altro a finire ai domiciliare è Giuseppe Bonanno Conti, leader catanese di Forza Nuova. Per i restanti, anch’essi appartenenti movimenti sorti a seguito dell’emergenza pandemica, sono state disposte le misure cautelari dell’obbligo di dimora nel comune di residenza per attivista bolognese e della presentazione dinanzi alla Polizia Giudiziaria nei confronti di due romani.

Per lo stesso episodio erano stati arrestati i leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino, che nei giorni scorsi sono stati rinviati a giudizio e saranno processati.