Armato di siringa insanguinata tenta di rapinare la cassa di un supermercato: arrestato - Genova 24

Lavagna. Un uomo, con il volto coperto da un casco da moto e da uno scalda collo, si è presentato in un supermercato di Lavagna armato di una siringa insanguinata, intimando il cassiere di consegnargli tutti i soldi presenti in cassa.

Ma il rifiuto opposto del cassiere è stato tanto deciso quanto imprevisto da scombinare i piani del rapinatore, che ha deciso così di fuggire via.

Subito dopo il responsabile del supermercato ha chiamato i carabinieri per sporgere denuncia. Una volta arrivati sul posto, i militari hanno trovato, vicino ai bidoni della raccolta differenziata del negozio, la siringa insanguinata.

Avviate le indagini e controllate le telecamere di videosorveglianza del territorio i carabinieri di Lavagna sono riusciti a ricostruire i movimenti del rapinatore, che come emerge, viaggiava a bordo di uno scooter.

L’uomo è stato rintracciato nella propria abitazione di Cogorno. Si tratta infatti di uomo, classe 1969, residente a Cogorno, pluripregiudicato, arrestato ieri, mercoledì 19 gennaio, per reati contro il patrimonio.

L’arresto è stato compiuto in esecuzione di un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per il reato di tentata rapina commessa però il 25 ottobre scorso.