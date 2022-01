Archivio di Stato, in arrivo i rinforzi del reddito di cittadinanza: 8 operatori per garantire il servizio - Genova 24

Genova. Si chiama “Insieme per l’Archivio di Stato di Genova” il progetto di utilità collettiva che il Comune di Genova e la direzione dell’Archivio di Stato che porterà per almeno un anno otto percettori di reddito di cittadinanza a prestare servizio presso le sedi di via Santa Chiara e quella di Genova Campi.

Il progetto, deciso oggi nella riunione di giunta, risponde quindi agli appelli lanciati in queste settimane dagli studiosi e dai frequentatori dell’archivio, uno dei più importanti e antichi di tutto il continente europeo e per questo uno dei più visitati: da tempo il personale è sottodimensionato, tanto da mettere a rischio la continuità del servizio stesso, con forti disagi per i ricercatori.

“La questione legata alla mancanza di personale all’Archivio di Stato – dice il consigliere delegato alla Protezione Civile e alla Valorizzazione del volontariato Sergio Gambino – è annosa e posso rassicurare sull’intenzione dell’amministrazione di tentare ogni strada possibile con ministero e governo per risolverla. Nel frattempo, però, d’accordo con la direzione, abbiamo trovato una soluzione che sicuramente non può essere definitiva, ma che è sicuramente importante e consentirà all’Archivio di garantire la continuità dei servizi”.

Scopo del progetto “Insieme per l’Archivio di Stato”, infatti, è proprio quello di consentire una continuità dei servizi resi agli utenti da parte dell’Archivio, in particolare per quanto riguarda il servizio di sala di studi. Le otto persone che approderanno all’Archivio di Stato si occuperanno, affiancando il personale in servizio, di attività di accoglienza e vigilanza degli utenti, di supporto nelle attività di movimentazione di unità archivistiche, di attività di monitoraggio e assistenza al pubblico nella sala di studio, nella sala conferenza, nella sala mostre e negli altri locali dove è prevista la presenza di pubblico. I percettori collaboreranno con il personale anche per le attività di valorizzazione dell’Archivio, come visite guidate, mostre, seminari, conferenze e incontri.