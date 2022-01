Antigenici gratis e in farmacia per certificare la guarigione, Arboscello (Pd): "Battaglia vinta" - Genova 24

Liguria. “Oggi, con un’integrazione della delibera firmata ieri e in vigore da lunedì 10 gennaio, il Presidente Toti corregge una mancanza. Una battaglia di buonsenso vinta. Per migliorare il tracciamento, ridurre la circolazione del virus da subito e supportare i cittadini in questo momento complicato”. Lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello.

“Ieri, da farmacista, prima ancora che da consigliere regionale, ho segnalato l’errore nell’Ordinanza di Regione Liguria – spiega il consigliere Dem -, che considerava i tamponi rapidi in farmacia come ‘non validi’ per uscire dall’isolamento e aveva generato caos nelle farmacie e confusione tra i cittadini”.

“Da lunedì, per uscire dall’isolamento e accertare la negatività, i cittadini liguri avranno la possibilità di effettuare i test antigenici rapidi non solo presso le Asl, i medici di medicina generale, i pediatri e i laboratori privati, ma anche di venire nelle farmacie. Il tutto gratuitamente – conclude -, in virtù dell’accordo raggiunto in queste ore con le farmacie territoriali”