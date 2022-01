Annalisa conquista Times Square: il volto della cantante ligure sui grattacieli di New York - Genova 24

New York. Momento magico per la cantate ligure Annalisa Scarrone. In questi giorni il suo volto è comparso su uno dei tabelloni luminosi più famosi del mondo, a Times Square.

Un sogno per tanti, che per la giovanissima artista savonese si è trasformato in realtà. Annalisa, infatti, è una delle protagoniste della campagna Spotify Equal, un progetto pubblicitario finalizzato a promuovere la parità di genere nel mondo della musica.

La cantante cairese ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae nella celebre piazza della Grande Mela.