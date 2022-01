Anche a Genova lo sciopero dei rider di Just Eat: "Siamo riusciti a mandare la app in tilt" - Genova 24

Genova. Prima giornata di sciopero interregionale dei rider di Just Eat ieri nelle principali città del Nord Italia, tra cui Genova, indetta dal sindacato SiCobas.

“Appello che sorge, innanzitutto, dalla necessità di combattere l’accordo integrativo firmato da Cgil-Cisl-Uil con cui si peggiora il contratto della logistica: oltre che ai mezzi aziendali, allo stop con garanzia del salario in caso di maltempo, la divisione della città in zone di lavoro, è emersa in maniera preponderante la necessità di applicazione integrale del contratto nazionale della logistica e di essere inquadrati come driver al livello G1 (9,64), e non con l’attuale inquadramento con cui si guadagna 7,50 euro lordi”, scrive Cobas.

A Genova, i rider in sciopero si sono concentrati in piazza della Vittoria, dando vita a un corteo che sfilando per le vie del centro ha presidiato in particolare i Mc Donald’s della zona.

“Nonostante Just Eat abbia deciso di istituire i cosiddetti open shift, ovvero turni di cui all’ultimo, e casualmente proprio in occasione degli scioperi, si può usufruire mettendosi online e lavorando con la scusa di racimolare qualche soldo in più, lo sciopero è riuscito a mettere in crisi il servizio, mandando in tilt la app – scrivono gli organizzatori -. I tentativi di crumiraggio dell’azienda svelano un forte nervosismo da parte di Just Eat che inizia a capire la forza e determinazione di questi scioperi. La mobilitazione non finisce certamente qua. Ieri è stato un primo e fondamentale passaggio per allargare ulteriormente la battaglia. Nelle prossime settimane continueremo con gli scioperi e con le manifestazioni, fino a che non otterremo salario, diritti e dignità. La lotta continua”.