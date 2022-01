Amministrative: Più Europa incontra Bucci e valuta il sostegno alla riconferma del sindaco - Genova 24

Genova. Più Europa Genova rende noto di aver preso parte a un incontro privato con il sindaco Marco Bucci per valutare eventuali possibilità di collaborazione.

“Nonostante le evidenti differenze politiche tra noi e alcune forze che compongono la sua attuale maggioranza −scrivono in una nota congiunga il corrinatore Giuseppe Mauro Ferrari, il presidente Benedetto Costa Broccardi e il tesoriere Federico Barbieri − il progetto per la Genova del futuro che il sindaco ci ha presentato si dimostra condivisibile, improntato a una visione pragmatica ed europeista animata dai valori che da sempre contraddistinguono più Europa e che oggi si incarnano nella concretezza del governo Draghi. Un progetto che ha come missione di medio periodo riportare Genova ad essere la porta principale dell’Europa sul Mediterraneo e quindi sul mondo”.

I rappresentanti politici, in virtù della federazione con Azione, fanno sapere che discuteranno con le altre forze riformiste su quali possano essere le scelte politiche da fare e le visioni di città da perseguire, tenendo in considerazione che la continuità tra amministrazioni successive è un valore fondamentale per migliorare la vita dei cittadini.

“Ben consci del complicato periodo politico e della possibilità di trovarci distanti per dinamiche elettorali, ribadiamo ulteriormente quanto già detto al sindaco, ossia il supporto a tutti i progetti che aderiscono alla nostra visione di città innovativa e sostenibile, riservandoci di criticare in maniera sempre costruttiva le scelte che

a nostro parere non comportino benefici di lungo periodo per la città”.