Ambulanza bloccata dalla coda dei cantieri autostradali, giovane mamma partorisce in A12 - Genova 24

Genova. Le contrazioni erano regolari e intense, e il parto era oramai questione di minuti. Per questo motivo una giovane mamma di Rapallo ha chiesto l’intervento del 118 per arrivare in ospedale a completare il travaglio.

Ma appena imboccata l’autostrada, la lunga coda generata dai cantieri autostradali ha bloccato le macchine del soccorso, rimaste intrappolate quindi in A12.

Ma il piccolo Andrea non ha aveva intenzione di aspettare oltre, e così è venuto al mondo sull’ambulanza in coda sui viadotti della Genova – Livorno, grazie all’ausilio del personale del 118 e dei volontari. Poi, a sirene spiegate, l’ambulanza si è fatta largo e mamma e bimbo sono finalmente giunto al pronto soccorso di Lavagna.

Insomma un parto simbolico, per far capire subito al giovane Andrea il destino dei liguri: nella speranza che per lui, tra 18 anni, le cose possano essere cambiate.