Alla guida con patente scaduta e senza documenti dà il nome del fratello: denunciato - Genova 24

Genova. Un uomo di 54 anni, mentre era alla guida della sua auto, è stato fermato dalla polizia in via Pinetti per un normale controllo. Alla richiesta di patente e libretto l’uomo ha dichiarato agli agenti di aver lasciato i documenti a casa, ma di essere comunque in possesso della patente di guida e ha declinato le proprie generalità.

Ma dai controlli in Banca Dati, i poliziotti si sono accorti che con il nome fornito risultava un documento la cui foto riproduceva una persona somigliante, ma con lineamenti leggermente diversi da quella che avevano davanti.

Così hanno deciso di accompagnarlo in Questura per tutti gli approfondimenti del caso. A quel punto l’uomo ha confessato di aver dato il nominativo del fratello e di avere la patente scaduta nel 2017. Oltre alla denuncia per sostituzione di persona, è stato sanzionato per le violazioni al Codice della Strada.