“Album dei ricordi blucerchiati”: Giorgio Roselli, uomo derby - Genova 24

Genova. Sembra ieri, invece sono passati più di quarant’anni da quella lettura sul quotidiano sportivo, che mio padre non mancava mai di portate a casa, quando rientrava dal lavoro… Tifava per il Bologna (che aveva da poco smesso di far tremare il mondo) e mia mamma tifosa ‘sfegatata’ del Genoa, ma io da piccolo ero stato stregato dai colori blucerchiati, per colpa di un mio cugino (stopper dell’U.S. Arenzano), che mi ‘imbottiva’ la testa di ‘Rosin, Vincenzi, Marocchi, Bergamaschi, Bernasconi, Vicini, Mora, Ocwirk, Brighenti, Skoglund, Cucchiaroni ed ogni tanto mi portava a Marassi nella Sud…

Le notizie di mercato non riempivano i media, in internet, ma ti venivano servite solo una volta al giorno dalla carta stampata specializzata e per trovarle dovevi sfogliare, a fatica, il giornale, perché la Sampdoria vivacchiava in Serie B.

Il breve articolo sul Doria, di quel giorno, dava per concluso l’acquisto di Giorgio Roselli, che era cresciuto nell’Inter (25 partite) e che arrivava a Genova, dopo una brevissima sponda a Vicenza. Ricordo bene, perché mi colpi il fatto che era mio coetaneo.

Ero di casa a Marassi, in quegli anni, ed il suo esordio in blucerchiato, mi sfuggì solo perché avvenne a Bari (1-0 per i pugliesi, alla sesta di campionato) ed era una Samp di ‘guerrieri’ (Garella, Arnuzzo, Mariani (Chiorri), Ferroni, Talami, Lippi, Tuttino, Orlandi, Bresciani, Roselli, De Giorgis (Chiarugi)… Già, appena arrivato, il mister Lamberto Giorgis gli diede la maglia numero 10.

Timbrò il cartellino cinque volte quell’anno (22 in totale, in maglia Samp), ma il goal più importante, in scivolata. fu quello bel Derby della Lanterna… e non fu un goal casuale, perché il ragazzo, nato nell’Alta Valle del Tevere, il goal ai ‘cugini’ lo aveva nel sangue…

Lo avevano soprannominato ‘Nano’, ma in quella Samp era un gigante, che è entrato nei cuori dei tifosi, con il goal del 3-2, che nel marzo dell’80, consegnò a Paolo Mantovani la sua prima vittoria nella stracittadina genovese e che vi si è ‘accasato’, tra ventricoli ed atri, nel maggio dell’81, con la rete a Martina (su assist di Del Neri), a pareggiare (1-1) definitivamente il vantaggio rossoblù di Todesco.

A dire il vero, ‘Nano’ è simpatico anche ai tifosi genoani, in quanto è stato grazie ad un suo goal alla Lazio, proprio due domeniche dopo, che il Genoa ha distaccato i romani di due punti a fine campionato, salendo in Serie A e lasciando fra i cadetti i blucerchiati… con tanto di gigantesco striscione rossoblù, diventato famoso per la sua ironia: ‘Grazie rumente’…

Roselli e compagni si rifecero l’anno dopo… c’era infatti anche lui, nella squadra che riportò il Doria in Serie A, che purtroppo non gli fu consentito di assaporare, in maglia blucerchiata, perché il duo Nassi/Borea lo inserì nella trattativa col Bologna per portare a Genova, Roberto Mancini… cosi che la sua ultima apparizione in blucerchiato è datata 13 giugno 1982, a Foggia, con questo undici, che siamo certi Roselli si porta nel cuore:Bistazzoni, Ferroni, Vullo, Sala, Guerrini, Bellotto, Pellegrini (Calonaci), Roselli, Sella (Gararitano), Scanziani, Zanone… con l’otto, invece del dieci, ceduto cavallerescamente ad Alessandro Scanziani.

Che dire, Giorgio, te ne sei comunque andato da trionfatore… e la Sud ha un motivo in più per volerti bene: hai consentito l’arrivo alla Sampdoria di Bobby goal, che senza la tua contropartita probabilmente il Bologna non avrebbe ceduto al Doria.



