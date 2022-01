Al Gaslini arriva la befana, Coldiretti consegna più di 400 giocattoli ai bambini ricoverati - Genova 24

Genova. In occasione dell’Epifania Coldiretti Giovani Impresa Liguria ha consegnato ai bambini ricoverati presso l’ospedale Gaslini più di 400 giocattoli, portando un sorriso e un momento di gioia durante le festività.

L’iniziativa, promossa a partire da inizio dicembre, ha visto la partecipazione di tutte e quattro le province che sono diventate punti di raccolta per tutti coloro che avevano piacere di donare un giocattolo. In parallelo, è stata fatta partire una raccolta fondi online e con i soldi accumulati sono stai comprati ulteriori giochi, libricini e materiale di cancelleria.

Un gesto di solidarietà per portare un sorriso ai circa 300 piccoli pazienti del Gaslini, Istituto con cui Coldiretti Liguria collabora da tempo e con cui sta portando avanti diversi progetti anche con il movimento di Donne Impresa.

“Come Giovani siamo qui oggi al Gaslini per consegnare qualche dono ai bambini in occasione dell’epifania, –ha dichiarato Davide Busca, Delegato Regionale Coldiretti Giovani Impresa- è un progetto a cui teniamo tantissimo e che riteniamo di estrema importanza vista l’essenziale attività che l’Istituto svolge. La raccolta è andata molto bene, siamo riusciti ad accumulare circa 400 giocattoli tra le donazioni e il materiale acquistato con i fondi raccolti online, non possiamo far altro che ringraziare tutte le persone che ci hanno sostenuto in questa fantastica iniziativa e speriamo davvero di aver portato un sorriso in più ai bambini ricoverati”.

“Oggi i nostri Giovani hanno dimostrato ancora una volta di essere sempre pronti a scendere in campo per iniziative solidali e di grande rilevanza sociale. – spiegano il Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa– L’istituto Gaslini è un punto di riferimento non solo per il territorio ligure, ma per i bambini e le famiglie di tutta Italia, motivo per cui, come Coldiretti, siamo lieti di poterci collaborare e di riuscire a dare il nostro apporto tramite progetti e iniziative solidali come quella che hanno realizzato oggi i Giovani. Ringraziamo tutti i soci e le aziende che hanno partecipato, nonché i cittadini che, come sempre, hanno risposto in maniera attiva sostenendoci e permettendoci di raggiungere l’obiettivo”.