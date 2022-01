Aggregazione e sostegno, Usb Scuola apre uno sportello anche a Genova - Genova 24

Genova. La sezione di USB Scuola, come comunicato in una nota diffusa, si attiva anche a Genova.

“Abbiamo deciso di rilanciare l’iniziativa nel nostro territorio ed aprire una struttura operativa in Liguria che possa aggregare, fornire un aiuto a chi lavora nel mondo della scuola in maniera costante e continuativa”, scrive il sindacato.

“La Scuola Pubblica non ha bisogno solo di parole: chi governa e chi ha governato in questi anni, ha tagliato risorse, non ha risolto il problema dei precari, delle classi affollate, della mancanza dei docenti di sostegno; non ha fornito risorse per il personale tecnico e amministrativo e la sicurezza è solo mera retorica”, prosegue poi.

Gli esponenti del sindacato spiegano poi di credere che “la Scuola debba essere maggiormente rispettata, che chi lavora debba essere adeguatamente retribuito. Crediamo che occorra contrastare il processo di aziendalizzazione che assegna poteri spropositati alle dirigenze, che obbliga a corsi di formazione che non formano i lavoratori e le lavoratrici come sarebbe necessario e spesso risultano utili solo a chi li propone”.

Poi concludono: “Siamo lavoratrici e lavoratori e vogliamo difendere i nostri diritti. Siamo consci della particolarità del nostro ruolo e dell’importanza di fornire un adeguato livello di istruzione a tutti e tutte, ma siamo anche stanchi di promesse non mantenute, di essere coloro che devono lavorare sempre di più in condizioni sempre peggiori per supplire alle mancanze dello Stato”.

È aperto uno sportello online a cui rivolgersi per ogni problematica sul lavoro. Lo sportello si terrà il

mercoledì dalle ore 17 alle 19. Scriveteci per prenotare l’incontro al nostro indirizzo liguria.scuola@usb.it.