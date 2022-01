Aeroporto, Bagnasco e Cassinelli (Forza Italia): "A Genova serve la continuità territoriale" - Genova 24

“Genova ha bisogno per il suo aeroporto della cosiddetta continuità territoriale. Un tema che si perde nella notte dei tempi. Le strade e le autostrade in Liguria sono un cantiere unico con lavori che procedono a rilento. Un isolamento che produce grandi danni al turismo e all’economia della Liguria. Il mondo è cambiato, si sono affermate le low cost e molti vettori si sono alleati dando vita a nuovi gruppi che possono rappresentare una opportunità per l’aeroporto Cristoforo Colombo. A conti fatti, bisogna aprire alla concorrenza sulla scorta di quello che succede in altre parti d’Europa”. Così in una nota i deputati liguri Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli.

In Spagna, per esempio, sulla continuità territoriale non si fa ricorso ai bandi, ma a manifestazioni d’interesse per cui la ‘gara’ tra le compagnie è aperta: si afferma sul mercato chi garantisce prezzi e servizi migliori e i viaggiatori si trovano davanti alla possibilità di scegliere tra diverse offerte. Secondo il giudizio all’Agi di Roberto Devoto, docente di Trasporti aerei all’università di Cagliari, i fondi pubblici servono solo per abbattere i costi per i residenti ai quali viene riconosciuto uno ‘sconto’ del 75% sui prezzi praticati dai vettori. In Portogallo, invece, i rimborsi (fino a 180 euro) vanno direttamente ai passeggeri, senza passare per le compagnie.

“Il concetto è elementare – continuano i deputati azzurri -. Bisogna assicurare il diritto alla mobilità dei liguri e questo ha un costo. la Francia ad esempio spende ogni anno per i 345mila abitanti della Corsica 80 milioni di euro. La Liguria resta la regione più penalizzata in assoluto per quanto riguarda le infrastrutture e i collegamenti. L’aereo può e deve essere determinante per viaggiatori e merci e in tale contesto il riconoscimento della cosiddetta ‘continuità territoriale’ è un punto di non ritorno.

“In qualità di rappresentanti dei liguri eletti alla Camera dei Deputati, ci appelliamo al senso di responsabilità di tutti i nostri colleghi del territorio. Forza Italia lancia un appello per riassumere le idee di tutti in un documento con una interrogazione al ministro Giovannini ed emendamenti al prossimo decreto Sostegni. Il concetto della continuità territoriale per la Liguria non ha trovato spazio nell’ultima legge di Bilancio, mentre località come Trieste e Ancona hanno sfruttato al meglio la situazione. I tempi sono strettissimi e dobbiamo intervenire tutti come un sol corpo, altrimenti la Liguria rischia di perdere il treno della ripresa economica, una volta per tutte”, concludono Bagnasco e Cassinelli.