Addio a Piero Dello Strologo, il ricordo dell'Anpi: "Figura di riferimento dell'antifascismo" - Genova 24

Genova. È morto ieri a Genova Piero Dello Strologo, padre di Ariel (che gli è succeduto nel ruolo di presidente della comunità ebraica genovese) e fondatore del centro culturale Primo Levi. Tra pochi giorni avrebbe compiuto 86 anni. Attivo nel campo del commercio e della cultura, era stato anche membro del Consiglio di amministrazione del Porto Antico di Genova.

“Una notizia tristissima – commenta in una nota l’Anpi di Genova -. Era una figura forte e di riferimento nell’impegno antifascista e nel mantenere viva la memoria della Shoah. Vogliamo ricordare con gratitudine anche le iniziative comuni, come la marcia in ricordo del rastrellamento degli ebrei genovesi, e il suo costante impegno in difesa dei valori della Costituzione”.

“Se ne va un uomo che avremmo voluto ancora a lungo con noi, con la sua intelligenza e la sua pacata determinazione. Ai figli Ariel e Emanuele e a tutta la grande famiglia di Piero, l’abbraccio e le condoglianze di tutta l’Anpi provinciale di Genova”, aggiunge l’Anpi.

“Intelligente, inquieto, Piero non sopportava i discorsi banali e le idee preconcette. Per lui, essere di sinistra, significava esplorane i limiti e le frontiere (era un uomo di frontiera, a pensarci bene), non accontentarsi mai di quello che aveva ottenuto e dei propri successi, ma andare oltre, anche con una certa dose di impazienza”, lo ha ricordato Wlodek Goldkorn, giornalista che per molti anni è stato responsabile culturale de L’Espresso.