A12 Sestri Levante-Livorno, al via la gestione da parte di Società di Progetto Concessioni del Tirreno - Genova 24

Genova. È stato firmato il contratto di concessione per l’affidamento alla Società di Progetto Concessioni del Tirreno S.p.A. delle tratte autostradali A12 Sestri Levante-Livorno, A11/A12 Viareggio-Lucca, A15 diramazione per La Spezia, di complessivi km 154,9, la cui concessione, scaduta il 31 luglio 2019, è attualmente gestita dalla Società SALT S.p.A.; 10 Ventimiglia-Savona, di complessivi km 113,3, la cui concessione, scaduta il 30 novembre 2021, è attualmente gestita dalla Società FIORI S.p.A.

Secondo il contratto è prevista una durata della concessione di 11 anni e 6 mesi; il mantenimento delle attuali tariffe applicate all’utenza per tutta la durata della concessione; la realizzazione di nuovi investimenti per la messa in sicurezza delle infrastrutture per un ammontare complessivo di 940 milioni di euro; il pagamento di un corrispettivo in favore del Concedente (Stato) di 74,5 milioni di euro, a totale carico del concessionario che non viene ribaltato nella tariffa a carico degli utenti; la disponibilità di risorse di esclusiva competenza del Concedente da destinare alla realizzazione degli interventi di miglioramento e/o di messa in sicurezza della viabilità locale di adduzione alle tratte autostradali che verranno individuate dal Concedente in accordo con le Amministrazioni territoriali interessate e il riconoscimento di agevolazioni e/o riduzioni tariffarie per gli utenti autostradali.

Il perfezionamento del subentro del nuovo concessionario – considerando i tempi tecnici previsti per la registrazione da parte della Corte dei Conti del Decreto Interministeriale MIMS-MEF che approva il contratto di concessione sottoscritto – potrà avvenire entro il 31 marzo 2022.