A Sampierdarena 63 famiglie morose senza acqua, Giordano (M5s): "Il sindaco non tutela i cittadini" - Genova 24

Genova. “Ancora una volta, altre famiglie genovesi sono rimaste senza acqua: questa volta è successo in via Fanti nonostante fossero state saldate le rate pregresse. In merito, ho scritto una Pec al sindaco, all’assessore competente e alla stessa Iren”.

Lo fa sapere il consigliere comunale del M5S Stefano Giordano, che poi aggiunge: “Abbiamo appreso con sconcerto quanto occorso in via Fanti a 63 famiglie, con la presenza di numerosi anziani e bambini, e bene ha fatto l’amministratore del condominio a sporgere denuncia per interruzione di servizio di pubblica utilità”.

“Considerato l’approvazione di un ordine del giorno presentato dal M5S nel 2018 e una successiva mozione del 2019 con i quali la Giunta si impegnava a intraprendere con Ireti un percorso finalizzato affinché non si verificassero più situazioni di sospensione dell’erogazione idrica in casi di morosità, è vergognoso che per l’ennesima volta un condominio sia stato colpito da questo provvedimento con conseguenti disagi per tutti i condomini”, continua Giordano.

“Ritengo opportuno un intervento urgente perché situazioni di questo genere non si verifichino più e non si debba ricorrere alle autorità competenti”, conclude il consigliere comunale.