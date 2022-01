A Ranzi al via un corso base di potatura dell’olivo - Genova 24

Liguria. Prenderà il via a Ranzi, frazione di Pietra Ligure, nell’entroterra savonese, il 29 e il 30 gennaio prossimi il corso base di potatura dell’olivo organizzato dalla “Scuola Potatura Olivo” in collaborazione con l’azienda agricola specializzata nella produzione di olio extravergine di oliva “Pedro”.

Il corso si terrà nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid e sarà strutturato in due giornate. Durante la prima giornata, sabato 29 gennaio, teoria in aula, mentre il pomeriggio potatura in campo. L’ultimo giorno, domenica 30 gennaio, l’attività formativa proseguirà con una nuova sessione di potatura in campo e la consegna finale degli attestati di partecipazione.

Formatore e docente del corso sarà Roberto Cagnoli coadiuvato in campo dall’assistente Claudio De Pedrini. Al corso si potrà accedere solo in possesso del super green pass.

Per maggiori informazioni contattare i seguenti numeri di telefono. Claudio 329.9836498 / Chiara 328.7232937 oppure inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica info@oliopedro.it.