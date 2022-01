A Genova giro di vite della polizia locale: multe a chi non si ferma sulle strisce pedonali - Genova 24

Genova. “Da lunedì il sindaco vuole pattuglie in borghese agli attraversamenti pedonali per multare chi non si ferma a dare precedenza ai pedoni. State all’occhio”. È il contenuto di un messaggio vocale che sta rimbalzando sulle chat dei genovesi, tanto che in molti si stanno chiedendo se in realtà non nasconda una fake news come tante altre catene social. Risolviamo subito il dubbio: è tutto vero e già stamattina sono fioccate le prime multe.

Solo una precisazione: “Non è stato il sindaco, sono stato io ad aver dato questa disposizione – spiega contattato da Genova24 il comandante della polizia locale di Genova, Gianluca Giurato -. Nelle ultime settimane abbiamo avuto un morto e tre feriti investiti sulle strisce pedonali. Per una settimana ci saranno controlli mirati a sanzionare coloro che non rispettano quanto previsto dal codice della strada: nel momento in cui una persona si accinge ad attraversare è obbligatorio fermarsi e dare precedenza”.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la morte di Cheng Han, 22enne di origini cinesi travolto da un motociclista in via Casoni, nel quartiere di San Fruttuoso. Poi altri pedoni coinvolti in incidenti con dinamica simile, per fortuna senza conseguenze letali. Nel mirino di amministratori locali e cittadini sono finiti gli attraversamenti ritenuti pericolosi perché sbiaditi, poco illuminati, male segnalati. Ma anche chi guida fa la sua parte, e spesso si tratta di una parte decisiva.

Ed è per questo che adesso in tutta Genova è partito il giro di vite. “Andremo avanti per una settimana fino a domenica prossima, poi vedremo – continua Giurato -. Ci saranno sia agenti in divisa sia agenti in borghese. Tutte le pattuglie in servizio hanno ricevuto questa indicazione. Vale per tutti i distretti della città, saranno poi i colleghi a valutare quali sono i punti più critici su cui concentrare l’attenzione”.

Le sanzioni previste sono pesanti, “segno che il legislatore la considera un’infrazione particolarmente grave”, commenta il comandante dei vigili. Per chi non si ferma sulle strisce in presenza di pedoni che si accingono a usarle la sanzione è di 163 euro ma soprattutto 8 punti decurtati dalla patente di guida.

Non si fanno attendere le lamentele sui social. Sul gruppo Genova contro il degrado Enrico Vottero ha pubblicato la multa ricevuta stamattina mentre era in sella al suo scooter in via Diaz: “Mi sono fermato per far passare due ragazzi – racconta -. Dopo c’era un terzo pedone che stava fermo sulla sinistra e non si è mosso, allora sono ripartito lentamente e sono stato fermato da due persone in borghese e paletta che mi hanno contestato l’articolo 191 del codice della strada. Elasticità mentale questa sconosciuta”. Caso subito sottoposto al comandante Giurato che replica: “Abbiamo detto chiaramente agli agenti di evitare forzature, ma le infrazioni devono essere contestate. È chiaro che è sensibilità di ciascun operatore verificare se si tratta di omessa precedenza o meno”

La legge, in realtà, prevede sanzioni anche per i pedoni: per chi attraversa fuori dalle strisce si va da un minimo di 25 euro a un massimo di 100 euro. Se non ci sono sottopassi, sovrappassi o attraversamenti entro 100 metri è consentito passare ma solo in senso perpendicolare (non in obliquo) e lasciando il tempo ai veicoli di rallentare. Al momento, però, i controlli della polizia locale genovesi saranno mirati a stroncare automobilisti, motociclisti e ciclisti indisciplinati.