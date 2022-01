A Genova corteo di Libera Piazza contro l'obbligo vaccinale per gli over50 e i green pass - Genova 24

Genova. Per la 26esima settimana consecutiva, come ogni sabato salvo rarissime eccezioni, il coordinamento Libera Piazza Genova ha organizzato un presidio e un corteo in città per dire no alle politiche del governo sul tema della pandemia.

In questo sabato 8 gennaio, tra i motivi della protesta, anche la novità legata all’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over50, obbligo per cui gli interessati hanno tempo fino alla fine di gennaio per mettersi in regola. “Over 50 non ti vaccinare” uno degli striscioni comparsi in piazza della Vittoria e poi nelle strade percorse dai manifestanti.

Circa 250 persone in piazza. E a protestare con lo zoccolo duro della protesta anche il medico no vax Roberto Santi, sospeso dall’ordine ligure dei medici per aver fornito falsi certificati di esenzione da mascherine e vaccino, e lo scrittore specializzato in teorie del complotto Roberto Quaglia.

Nel frattempo, altro presidio di protesta sotto la prefettura di Genova, organizzato da Italexit, contro gli ultimi provvedimenti del governo in tema di contenimento dell’emergenza sanitaria.