A dicembre 2024 apre la nuova stazione Aeroporto-Erzelli e "trasloca" quella di Cornigliano - Genova 24

Genova. Sarà pronta a dicembre 2024 la nuova stazione ferroviaria di Genova Aeroporto-Erzelli che permetterà di raggiungere sia il Cristoforo Colombo sia il parco tecnologico con una monorotaia (non ancora finanziata) che fermerà a breve distanza dai treni regionali e metropolitani sulla linea Savona-Genova. Ad annunciarlo, mostrando il cronoprogramma dettagliato dei lavori, è stato Mario Grimaldi, responsabile dei grandi investimenti infrastrutturali della Liguria per Rfi, durante la commissione comunale convocata sul tema. Entro la stessa data dovrebbe essere attivata anche la fermata di Cornigliano Est all’altezza di via San Giovanni d’Acri, mentre l’attuale stazione di Cornigliano, 750 metri più a Ponente, verrà dismessa.

La nuova stazione di Aeroporto-Erzelli vista da via Siffredi

L’operazione, che vale complessivamente 47 milioni di euro ed è finanziata in parte dal ministero dei Trasporti e in parte con risorse del Pnrr, ha visto completarsi l’iter autorizzativo iniziato nel lontano 2013 ed è attualmente in fase di progettazione esecutiva. Questo step dovrebbe concludersi a marzo, mentre a settembre 2022 è prevista la consegna dei lavori. Nel frattempo verranno ultimate le procedure di esproprio. Il cantiere durerà circa due anni e mezzo (un po’ meno dei mille giorni previsti a base d’asta) e terminerà definitivamente nel primo semestre del 2025, qualche mese dopo l’attivazione delle due stazioni.

La nuova stazione di Aeroporto-Erzelli vista dall'alto

La struttura della stazione sarà “a ponte”, col fabbricato costruito cioè sopra i binari. Il progetto include anche la costruzione di una breve passerella di collegamento alla futura stazione intermedia della monorotaia, punto di interscambio per raggiungere i due poli che daranno il nome alla fermata ferroviaria: l’aeroporto e la stazione di Erzelli. Da quanto è emerso in commissione non ci saranno spazi sufficienti a ricavare parcheggi (forse nei pressi della monorotaia, ma non saranno di competenza di Rfi), mentre a Cornigliano Est sorgeranno un parcheggio d’interscambio e un’area taxi. Qui la struttura della fermata, lunga 250 metri, sarà all’insegna della semplicità.

La nuova stazione di Cornigliano in via San Giovanni d'Acri

Il cammino tuttavia non sarà privo di ostacoli. Quello principale è rappresentato da un viadotto di collegamento tra l’aeroporto e il casello dell’autostrada A10 sopra via Siffredi che dovrà essere completamente demolito e ricostruito per eliminare l’intralcio causato da un pilone. “Questo intervento sarà cofinanziato al 50% da Rfi e Autorità di sistema portuale ed è in fase di progettazione avanzata – spiega Grimaldi -. Le attività di cantiere vedranno il culmine a luglio con la rimozione del ponte e la sua sostituzione nell’arco di 2-3 notti. Al suo posto verrà innalzata una campata metallica di 67 metri e in questo modo saranno eliminate le interferenze e le criticità strutturali. L’obiettivo è traguardare il 16 luglio”.

Oltre alla sostituzione del viadotto bisognerà arretrare di circa 2 metri verso monte il muraglione di via Siffredi in modo da traslare la carreggiata e ricavare così lo spazio necessario per realizzare la nuova fermata. È previsto anche lo spostamento dei binari. Altre complicazioni verranno dal contemporaneo avvio del “ribaltamento a mare” di Fincantieri, visto che nelle aree di messa in sicurezza dei rii Molinassi, Cantarena e Monferrato andranno collocati anche i cantieri di Rfi.

Sull’operazione incombe poi un’altra incognita: il ricorso al Tar presentato da Acciaierie d’Italia contro il provvedimento che sanciva l’esproprio di una parte delle aree necessarie per costruire la nuova stazione. “È ancora un elemento di rischio – spiega Grimaldi – perché la questione non è del tutto chiusa. L’azienda non ha chiesto la sospensiva e questo ci ha permesso di andare avanti con le attività preliminari, ma l’udienza è stata fissata ad aprile. Interloquire con la società è estremamente difficili. Siamo fiduciosi che i giudici ci daranno ragione. Se non sarà così vedremo: potrebbe esserci un periodo di fermo. Speriamo che non sia così”.

La nuova stazione di Cornigliano vista dall'alto

Poi c’è il capitolo monorotaia, del tutto indipendente da Rfi. Ad oggi non c’è alcuna certezza sui tempi di realizzazione e senza questa infrastruttura la nuova stazione ferroviaria diventerebbe pressoché inutile. Quasi un anno fa il Comune di Genova aveva affidato la progettazione preliminare per un milione di euro. Per realizzare l’opera servono 248,8 milioni che Tursi aveva chiesto al ministero delle Infrastrutture in una call da 670 milioni complessivi (insieme al cosiddetto Skytram per la Valbisagno e a risorse per il prolungamento della metropolitana). Al momento però non c’è alcun finanziamento approvato. “Si tratta di una priorità – insiste l’assessore alla Mobilità Matteo Campora – anche se abbiamo esigenze trasportistiche diverse. Tra la stazione e gli Erzelli ci aspettiamo un carico di 4-5mila passeggeri all’ora, mentre verso l’aeroporto la portata potrà essere minore”.

Grimaldi ha fatto il punto anche sui lavori nella zona di Sestri Ponente: la stazione verrà spostata per consentire l’allargamento di via Puccini, ma su questo punto “siamo in stand-by in attesa che arrivi un input chiaro”, ha precisato l’ingegnere. A febbraio si concluderanno i lavori di ammodernamento tecnologico degli degli impianti. In futuro altri lavori saranno necessari per la variante di tracciato legata al ribaltamento a mare di Fincantieri.