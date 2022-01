24 gennaio 1979, Guido Rossa veniva ucciso dalle Br: oggi Genova ricorda l'operaio e sindacalista - Genova 24

Genova. Il 24 gennaio del 1979, Guido Rossa, veniva ucciso dalle Brigate Rosse. Alle 6.35 del mattino Rossa stava uscendo dalla sua casa in via Ischia 4, nel quartiere genovese di Oregina, per recarsi al lavoro a bordo della sua Fiat 850. Ad attenderlo su un furgone parcheggiato poco lontano, in via Fracchia, c’è un commando composto da Riccardo Dura, Vincenzo Guagliardo e Lorenzo Carpi. I brigatisti gli sparano e lo uccidono.

Oggi, Genova e le sue istituzioni ricorderanno l’operaio, sindacalista dell’Italsider e iscritto al Pci, in quattro diversi momenti. Alle 9 si parte proprio dai giardini di via Fracchia dove come ogni anno sarà deposta una corona al cippo dedicato a Rossa. Seguiranno gli interventi di Italo Porcile dell’Anpi Oregina, dell’assessore del municipio Centro Est Federica Cavalleri, del presidente provinciale Anpi Genova Massimo Bisca e del sindaco Marco Bucci. Alla cerimonia commemorativa, organizzata dal Comune di Genova in collaborazione con Anpi Oregina e Municipio I Centro Est, ci saranno anche gli studenti della scuola di Oregina.

La giornata dedicata alla memoria di Guido Rossa prosegue, come da tradizione, all’ex Ilva di Cornigliano. Tra gli oratori, oltre di nuovo al sindaco Bucci anche Armando Palombo, Rsu Fiom. Alle 12.30 alla Camera del Lavoro in via San Giovanni D’Acri, poi, l’appuntamento a cura dei sindacati con interventi del presidente municipio Medio Ponente Mario Bianchi, di Elena Bruzzese della segreteria della Camera del Lavoro di Genova, dell’assessore comunale Stefano Garassino e di Luca Borzani, direttore de La Città.

Alle 14 di oggi pomeriggio davanti al monumento dedicato a Guido Rossa in largo XII Ottobre la cerimonia organizzata da Cgil, Cisl e Uil alla quale interverrà l’assessore comunale alla Sicurezza Giorgio Viale.