17 gennaio, giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali: gli eventi delle pro lco - Genova 24

Il 17 gennaio 2022 si svolgerà la decima edizione della “Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali” istituita dall’Unione Nazionale delle Pro Loco per sensibilizzare istituzioni e comunità locali sull’importanza di tutelare questi patrimoni culturali. Anche quest’anno sarà un’edizione particolare viste le circostanze che tutti noi stiamo vivendo con la pandemia ancora in atto.

Invitiamo dunque tutte le Pro Loco e le numerose realtà (amministrazioni comunali, istituti scolastici, centri studio, associazioni, compagnie teatrali, musicisti, appassionati e molti altri che hanno aderito con eventi e rappresentazioni organizzate da un capo all’altro della penisola) a partecipare all’edizione 2022 con attività o iniziative che si svolgano nel pieno rispetto di tutte le normative anticontagio in essere a livello nazionale e regionale.

Ogni piccolo gesto è importante e può avere una forte valenza sociale e culturale soprattutto in questo periodo storico che stiamo attraversando. Per segnalare la propria adesione è necessario compilare il formulario disponibile più in basso.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il responsabile UNPLI, Gabriele Desiderio, all’indirizzo giornatadeldialetto@unpli.info oppure telefonando al numero 06.99223348.

La costante attenzione dell’Unpli (accreditata presso l’UNESCO dal 2012) per la tutela e la diffusione dei dialetti è attuata anche con l’avvio di progetti ed attività come la costituzione del premio letterario nazionale “Salva la tua lingua locale” al quale invitiamo tutti a partecipare, promuovendo l’iniziativa all’interno della propria comunità.

Pro Loco Boccadasse

Nome dell’evento: Boccadasse Antica

Descrizione dell’evento: Dopo un’accurata ricerca sulle antiche denominazioni delle strade, piazze, scalinate e zone dell’Antico Borgo di Boccadasse, abbiamo realizzato una Scheda comparativa tra l’attuale toponomastica e l’antica. Per l’esatta traduzione in genovese abbiamo chiesto ed ottenuto la collaborazione del Prof. Franco Bampi, attuale Presidente dell’Associazione genovese “A Compagna”.

Invieremo il nostro lavoro all’Assessore alla Cultura del Comune di Genova, con la richiesta di realizzare ed installare le Targhe Antiche a fianco delle rispettive attuali.

Data svolgimento: 25/12/2022

Modalità di partecipazione: Social Network – Giornali on-line – Pagina Web

Dialetto / Lingua locale: genovese

Informazioni: boccadasseproloco@gmail.com

Pro Loco Quiliano (SV)

Categoria dell’evento: Raccolta di testimonianze video ed audio di proverbi, poesie, saperi, ecc…, Riti o eventi tradizionali

Nome dell’evento: Quiliano Mercato Natura

Descrizione dell’evento: Mercato rigorosamente locale con aziende agricole di Quiliano, coordinato da Proloco Quiliano, Slow Food Savonese

Data svolgimento: 15/01/2022

Modalità di partecipazione: pagine social

Dialetto / Lingua locale: Quilianese/savonese

Informazioni: proloco.quiliano@gmail.com

Pro Loco Valbrevenna (GE)

Social network pagina Facebook genovese https://www.unioneproloco.it/unpli/wp-content/uploads/2021/12/Screenshot_20211228-112324_Gallery.jpg

Categoria dell’evento: Raccolta di testimonianze video ed audio di proverbi, poesie, saperi, ecc…, Adesione attraverso i profili social invitando i propri contatti a pubblicare in dialetto (con #giornatadeldialetto – #dilloindialetto)

Nome dell’evento: DIALETTANDO IN VALBREVENNA

Descrizione dell’evento: Raccolta di proverbi, poesie, ricette scritte, audio o video sulla nostra pagina facebook Pro Loco Valbrevenna Aps

Data svolgimento: 17/01/2022

Modalità di partecipazione: Social network pagina Facebook

Dialetto / Lingua locale: genovese

Informazioni: prolocovalbrevenna@gmail.com

Pro Loco Voltri 2000 (GE)

Categoria dell’evento: Raccolta di testimonianze video ed audio di proverbi, poesie, saperi, ecc…, Coinvolgimento scuole con ricerche, lavori o altro, Rappresentazioni teatrali

Nome dell’evento: Giornata del dialetto genovese

Descrizione dell’evento: Coinvolgimento delle scuole e del Teatro della Tosse del Ponente per la presentazione e la storia di prodotti gastronomici genovesi

Data svolgimento: 22 gennaio 2022

Modalità di partecipazione: dal vivo

Dialetto / Lingua locale: genovese

Informazioni: prolocovoltri@gmail.com

Pro Loco Quiliano (SV)

Categoria dell’evento: Raccolta di testimonianze video ed audio di proverbi, poesie, saperi, ecc…, Altro

Nome dell’evento: Se Ti Te Senti Forte Vegne Sciu Pa-A Via Di Forti!

Descrizione dell’evento: Domenica 16 gennaio Escursione a cura del gruppo sentieri TraQQe della Proloco Quiliano che tocca i Forti del Comune di Quiliano. Giro ad anello di 10 Km con descrizioni storiche e del territorio in dialetto savonese.

Data svolgimento: 16/01/2022

Modalità di partecipazione: Dal vivo, saranno fatti video per pubblicazione pagina web

Dialetto / Lingua locale: Dialetto ligure savonese

Informazioni: proloco.quiliano@gmail.com