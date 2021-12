Ztl di Nervi, bocciata mozione per sospenderla: martedì 21 assemblea pubblica con Bucci - Genova 24

Genova. Non si ferma la battaglia sulla nuova ztl di Nervi, la cui sperimentazione è arrivata quasi ai primi due mesi: dopo le critiche arrivate da commercianti e residenti, la nuova viabilità del quartiere torna a scaldare l’assemblea municipale del levante con la discussione di una mozione dell’opposizione che ne chiedeva la sospensione immediata.

Il testo, presentato da Serena Finocchio, Lista Crivello, raccoglieva praticamente tutte le criticità riscontrate in queste settimane, a partire dalla difficoltà dei commercianti, passando dallo ‘spezzatino’ delle linee del trasporto pubblico che raggiungono il quartiere, fino ad arrivare all’aumentato congestionamento di via Somma e di via del Commercio, divenuta, secondo i residenti, una ‘rimessa a cielo aperto’.

Per tutti questi motivi la richiesta era quella di modificare il parare favorevole del municipio e chiedere al sindaco l’immediata sospensione del provvedimento. La mozione però è stata poi respinta dopo un acceso dibattito, con i voti contrari della maggioranza (Vince Genova, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia), i favorevoli di Partito Democratico e Lista Crivello e l’astensione dei M5s.

Federico Bogliolo, assessore ai lavori pubblici del municipio ha ricordato come “Qualche criticità da perfezionare è stata segnalata e le segnalazioni sono state raccolte dall’amministrazione, che è pronta ad apportare alcune modifiche, come quello giunte in questi giorni, vedi i nuovi parcheggi per moto”. Ma per capire quali saranno gli aggiustamenti che il comune metterà in campo bisogna aspettare martedì 21 dicembre, quando alle ore 18,30, presso il teatro Emiliani di Nervi, si terrà un’assemblea pubblica alla quale parteciperà lo stesso sindaco Marco Bucci, accompagnato da assessori e tecnici. “La cittadinanza è invitata a partecipare”, recita il manifesto pubblicato sul profilo facebook del Municipio, e senza dubbio l’invito sarà raccolto.