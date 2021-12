Winter Park, domani la giornata dedicata alle persone con disabilità: giostre gratis dalle 10 alle 12,30 - Genova 24

Genova. Torna domani al Winter park di Genova, il più grande luna park mobile d’Europa la Giornata dedicata alle persone con disabilità: una mattinata rivolta interamente e esclusivamente ai disabili e ai loro accompagnatori, che possono usufruire gratuitamente delle attrazioni presenti.

L’iniziativa, che è iniziata 15 anni fa, nel 2019 aveva registrato mille partecipazioni.”Lo staff del Winter Park – racconta Nadia Superina, mamma e coordinatrice dell’evento – è sempre stato attento alle nostre esigenze: il primo anno le ragazze e i ragazzi erano non più di una ventina, nel 2019 abbiamo superato ogni record di presenze e, anche quest’anno, coinvolgiamo molte associazioni tra Liguria, Piemonte e Toscana come Anffas, Cepim, Chiossone, Fadivi, Papa Giovanni XXIII, Angsa, X fragile, Insieme per caso, ASD Ariosto, Giosuè Signori e Paverano”.

Dalle 10 alle 12.30 di “In queste giornate- prosegue Superina – è emozionante notare il numero di sedie a rotelle vuote, lasciate accanto alla giostra mentre i ragazzi sono sopra a divertirsi. Oppure, tantissimi bambini con autismo che riescono a provare la gioia di salire sulle tante attrazioni del Winter Park in un momento tranquillo e sicuro”. “È sempre un piacere dedicare una mattinata – aggiunge Mattia Gutris, portavoce del comitato organizzativo del Winter Park – unicamente a chi, tutti i giorni, potrebbe avere difficoltà nel godersi a pieno le nostre attrazioni. Il Winter Park è una struttura dedicata principalmente a famiglie e ragazzi e, com’è giusto che sia, ha sempre avuto un’attenzione particolare alla solidarietà”. Il calendario di eventi prosegue venerdì 31 dicembre con sconti speciali per Capodanno. Infine, giovedì 6 gennaio la Befana atterra al Winter Park, per far divertire tutti i bambini presenti.