Visite dei parenti in ospedale, Alisa precisa: "Regole non sono cambiate, accesso garantito con green pass" - Genova 24

Genova. Dopo la scelta della direzione sanitaria del San Martino di chiudere alle visite dei parenti i reparti ospedalieri, arrivano a breve giro le precisazioni di Alisa, che confermano la possibilità di andare a trovare i propri parenti ricoverati (al di fuori dei degenti covid) con le stesse regole in vigore da luglio.

“Restano operative le raccomandazioni di Alisa dello scorso 1° luglio per garantire l’accesso in sicurezza nelle strutture ospedaliere ai visitatori – si legge nella nota stampa – Per accedere alle strutture è sempre necessaria la presentazione della Green Pass o Certificazione verde. In considerazione dell’evoluzione del quadro epidemiologico relativo all’emergenza Covid-19, il Direttore sanitario o l’autorità sanitaria competente, in relazione allo specifico contesto, può adottare ulteriori misure precauzionali specifiche, adatte e necessarie a prevenire possibili trasmissioni d’infezioneSe ritenuto necessario, possono essere sospese temporaneamente le visite dei congiunti ai pazienti ricoverati”.

Quella del San Martino, quindi, è esclusivamente un provvedimento che riguarda il policlinico, adottato in base alle necessità dello stesso: “Ad oggi, non sono pervenute disposizioni normative nazionali che modificano quanto già disposto da Alisa. Anche per le strutture sociosanitarie, restano valide le indicazioni ministeriali in vigore e, anche in questo caso, le singole Direzioni sanitarie possono adottare provvedimenti restrittivi per garantire l’accesso in sicurezza che devono essere giustificati e notificati ad Alisa”.