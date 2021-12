Viadotto San Benigno, i primi risultati delle analisi sull'acciaio: "Non ci sono criticità statiche" - Genova 24

Genova. Non ci sono criticità statiche sul viadotto di San Benigno, il tratto di strada che congiunge l’Elicoidale e la Sopraelevata alla rampa di accesso al casello di Genova Ovest. È il primo responso “consolidato” delle analisi sull’acciaio della struttura condotte dai laboratori ingaggiati dal Rina dopo l’allarme scattato alla vigilia di Ognissanti, quando era stata disposta d’urgenza una limitazione precauzionale al traffico per via dell’ammaloramento superficiale riscontrato dai tecnici della ditta incaricata da Autostrade.

“Non è ancora il risultato definitivo ma intermedio, ma a questo punto è molto attendibile – spiega l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Pietro Piciocchi -. La situazione è molto meno allarmante di come era stata rappresentata da Autostrade. Non sono state ravvisate criticità statiche, motivo per cui per al momento manteniamo l’attuale configurazione, fatto salvo che ci riserveremo di assumere una decisione finale dopo il 15 dicembre, quando avremo i referti definitivi”.

L’esito dei primi rilievi, eseguiti dalla società Tecne Engineering sia con un’analisi visiva mediante cestello su autogru sia con misurazioni a ultrasuoni, avevano evidenziato “importanti riduzioni degli spessori del traverso” come dichiarato una mail del consulente di Aspi, l’ingegner Luigino Dezi, docente al politecnico delle Marche. E per questo erano state disposte misure “d’urgenza” e “in emergenza”: prima la chiusura al traffico pesante, poi il restringimento da tre a due corsie che per fortuna non crea problemi alla circolazione. Del resto anche le immagini che abbiamo raccolto noi parlavano da sole: i portali d’acciaio, logorati dalle infiltrazioni, appaiono talmente corrosi dalla ruggine al punto di sfogliarsi.

Durante il sopralluogo era emerso che non solo uno, ma “due/tre portali mostrano i segni della corrosione causata dalla caduta dell’acqua dal giunto longitudinale, acqua che tuttora sgocciola sulla sottostante piscina venutasi a formare nel tratto ferroviario tra le gallerie dirette al porto e al Campasso”. Inoltre “esistono anche due travi accoppiate, poste in corrispondenza dei giunti trasversali della carreggiata e a diretto contatto con l’impalcato” e “le sezioni ammalorate riguardano sia tali travi sia lo scatolare costituente il traverso dei portali che scaricano a terra tutto il peso dell’impalcato”.

Eppure le analisi approfondite, che hanno compreso prelievi di materiale (anche calcestruzzo) e ulteriori “radiografie” con tecnologia a ultrasuoni, non avrebbero evidenziato uno stato di degrado così pericoloso. “Mancano alcuni calcoli finali di laboratorio sui modelli statici – prosegue Piciocchi – ma dalle indagini fatte sull’impalcato e su tutti i portali la situazione pare essere decisamente migliore. Per ora si mantiene tutto così com’è, dopodiché, appena avremo i risultati finali, valuteremo se lasciare il restringimento o no. Chiaramente andranno fatti lavori, perché c’è una corrosione superficiale che va risolta”.

guarda tutte le foto 31



San Benigno e il viadotto ammalorato

Tra una settimana, insomma, il quadro sarà più chiaro ma al momento sono escluse ulteriori limitazioni al traffico. Su quel viadotto, fino a pochi mesi di competenza comunale e oggi passato in gestione ad Autostrade per i lavori di potenziamento del nodo di San Benigno, andranno fatte comunque importanti attività di manutenzione: “Sono sereno perché la situazione non è allarmante come era sembrata – conclude Piciocchi – ma di sicuro dovremo intervenire sui giunti“.