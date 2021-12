Viabilità, Santo Stefano senza cantieri autostradali ma c'è un incidente al bivio A10/A26 - Genova 24

Genova. Traffico scorrevole sul nodo autostradale genovese e sulle tratte della Liguria in questa giornata di Santo Stefano. Una viabilità regolare anche per via della tregua concessa da Aspi sul fronte dei cantieri, smantellati praticamente ovunque.

Qualche problema però nel pomeriggio sulla autostrada A10 dove, per un tamponamento tra due veicoli, si è formata una coda di circa tre chilometri tra il bivio A10/A26 Trafori e Arenzano. Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, trasportate in codice giallo in pronto soccorso.

Intorno alle 17.45 il traffico è comunque tornato regolare.