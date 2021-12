Via Buranello come via Balbi? Strada chiusa per rischio cedimento: sopralluogo in corso - Genova 24

Genova. Il timore è che possa verificarsi un problema molto simile a quello occorso in via Balbi qualche settimana fa e a causa del quale, quella strada, è tuttora chiusa per lavori.

Con la differenza che via Buranello è un’arteria di scorrimento urbano molto più trafficata di via Balbi e questo potrebbe avere effetti pesanti sulla viabilità di Sampierdarena e non solo.

La preoccupazione è scattata nel primo pomeriggio dopo che la polizia locale ha deciso di chiudere la strada, per un cedimento nell’asfalto all’altezza di via Castelli, prima solo ai mezzi pubblici e poi a tutti i veicoli.

Anche in questo caso il problema sarebbe legato a una voragine sotto la carreggiata anche se, rispetto a via Balbi, lo sfornellamento (questo il termine tecnico) sarebbe più limitato.

Sul posto la polizia locale, che si sta occupando di regolare il traffico, oltre ai tecnici Iren e Aster che stanno valutando la gravità della situazione.

Nelle prossime ore a Sampierdarena (dalle 17.30) la situazione della viabilità potrebbe essere inficiata ulteriormente anche dalla manifestazione prevista in piazza Montano contro i depositi costieri.