Verso Lazio-Genoa, Shevchenko: "Compatti e aggressivi per provare a strappare punti" - Genova 24

La Coppa Italia è spesso un impegno poco gradito per le squadre impegnate nella lotta per non retrocedere. In vita degli ennesimi appuntamenti quasi proibitivi per il Genoa gestione Shevchenko, l’esito del match contro la Salernitana potrebbe aver almeno in parte lenito le numerose ferite del Grifone visto che sono tornati goal e vittoria.

“Tornare a vincere fa molto piacere – commenta mister Shevchenko – è un sollievo per noi. Non abbiamo subito goal. Ci aspettano due partite difficilissime, è importante affrontarle con il morale giusto“.

Quale ricetta per non uscire dalla trasferta contro la Lazio a mani vuote? “Dobbiamo giocare compatti e aggressivi, provando a strappare qualche punto. Bisognerà sfruttare al massimo le occasioni che si presenteranno

Fino a questo momento, la capitalizzazione del gioco del Genoa è stata quasi esclusivamente affare di Mattia Destro: “Destro – prosegue Sheva – è il giocatore che ha segnato di più, quando è tornato dopo l’infortunio ha subito segnato. Ha tanto entusiasmo e tanta voglia di aiutare la squadra”.

“In Coppa Italia – conclude – abbiamo cercato di impostare la squadra pensando già alla partita con la Lazio. Abbiamo lasciato qualche giocatore a riposo. Voglio un Genoa generoso e determinato, una squadra unita“.