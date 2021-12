Venerdì incontro "La Lega con Marco Bucci", esauriti i posti all'Auditorium Montale - Genova 24

Genova. Auditorium al completo per l’incontro ‘La Lega con Marco Bucci’. Esauriti i posti per l’appuntamento di domani – venerdì 17 dicembre – alle ore 17 all’Auditorium E. Montale del Teatro Carlo Felice di Genova (Passo Eugenio Montale 4).

Previsto in un primo momento nel foyer dell’ente lirico, la location è stata successivamente modificata a causa delle numerose richieste di partecipazione.

Gli interventi degli assessori comunali e del coordinatore provinciale della Lega a Genova Alessio Piana faranno da apripista a un vero e proprio talk di cui saranno protagonisti il sindaco Marco Bucci e il deputato Edoardo Rixi, coordinatore Lega Liguria, per raccontare i primi cinque anni di governo del centrodestra in città. Seguirà un brindisi per gli auguri di buone feste.

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Lega Liguria affinché tutti coloro che non sono riusciti a prenotare in tempo possano seguire l’evento.