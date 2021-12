Variante Omicron, Oms: "In arrivo una tempesta sull'Europa". In Liguria finora un solo caso - Genova 24

Genova. “Una nuova tempesta sta arrivando” in Europa e i sistemi sanitari già sotto pressione saranno spinti “sull’orlo del baratro”. A lanciare l’allarme sulla variante Omicron del coronavirus, con toni al limite dell’apocalittico, è il direttore europeo dell’Oms Hans Kuge ricordando che “il booster è la migliore difesa“. Timori che toccano anche l’Italia, pronta a una stretta natalizia con l’obiettivo soprattutto di accelerare sulle terze dosi, dove tuttavia l’esplosione dei contagi non è ancora attribuibile alla nuova variante la cui prevalenza non tocca nemmeno l’1%.

Per ora nessuna tempesta, anzi quiete pressoché assoluta in Liguria dove risulta individuato al momento un solo caso di variante Omicron, risalente all’11 dicembre: si tratta di una donna di 71 anni residente ad Andora e reduce da un viaggio in Sudafrica. Da allora nessun altro episodio, come conferma il direttore della clinica di igiene del policlinico San Martino, Giancarlo Icardi. “Praticamente tutti i nuovi contagi sono variante Delta“, spiega l’epidemiologo. Domani arriveranno i risultati dell’ultima sorveglianza riferita al 20 dicembre.

Ma attenzione perché i casi individuati, un centinaio in tutta Italia, “sono la punta di un iceberg di qualcosa che è già presente“, avverte il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore del Galeazzi di Milano, intervenuto nel corso della trasmissione Restart 264 su Cusano Italia Tv. “In Italia non facciamo tanti sequenziamenti, però la variante si sta esaminando – ha spiegato Pregliasco – È chiaro che dobbiamo guardare ciò che accade intorno a noi”.

“La Omicron ha come informazione consolidata il fatto di essere più contagiosa della Delta, almeno 2 o 3 volte. Sul resto non abbiamo completa certezza. Sembrerebbe che la sintomatologia sia meno grave. Sull’efficacia dei vaccini, Moderna ha dichiarato che tre dosi sono sufficienti per proteggere da questa variante, ma tutte le aziende si stanno attrezzando per produrre dei vaccini aggiornati”, ha proseguito Pregliasco.

Ma si parla già di quarta e quinta dose. “Ad oggi abbiamo visto che dopo 6 mesi vi è una riduzione soprattutto della parte riguardante l’evitamento dell’infezione, con valori che però si mantengono alti per quanto riguarda l’evitamento di forme gravi di malattia. Ma in questa fase epidemiologica di risalita non vogliamo accontentarci di questo – ha affermato il virologo -. Se in futuro ci saranno ondate meno intense allora si potrà ricorrere ad una vaccinazione periodica, magari targettata solo per i soggetti più anziani e fragili, per gli altri opzionale, come per l’influenza”.

Diversa la situazione nel resto d’Europa. La Francia dovrebbe superare i 100mila contagi al giorno entro fine dicembre, a causa dell’alto livello di propagazione della nuova variante Omicron: è l’avvertimento lanciato oggi dal ministro francese della Salute, Olivier Véran. In Germania continua a calare l’incidenza del Covid dopo la forte ondata di contagi provocata da Delta, ma gli esperti ritengono che la nuova variante farà di nuovo invertire la tendenza.