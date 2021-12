Val Fontanabuona a rischio caos: confermata la chiusura di quattro mesi del tunnel delle Ferriere - Genova 24

Genova. Quattro mesi di chiusura per permettere l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinari e urgenti divenuti oramai improrogabili. Stiamo parlando del tunnel delle Ferriere, la galleria della statale 225 che collega la Valfontanabuona alla Valbisagno, su cui pende da tempo la spada di Damocle di un grande cantiere per risolvere qualche problema strutturale sorto con gli anni.

Il verdetto, o meglio, la conferma dei 120 giorni necessari per portare a termine i lavori principali è arrivato ieri dal tavolo tecnico con i vertici di Anas, Città Metropolitana e i sindaci dei comuni interessati, riunitosi per capire come provare ad evitare la chiusura al traffico totale.

Ma la soluzione, ad oggi, non c’è: secondo la relazione tecnica relativa all’intervento, infatti, ci sarebbero dei lavori assolutamente inattuabili se non con la chiusura totale della galleria Taviani. In particolare quando si dovrà intervenire sull’arco a rovescio, vale a dire la struttura sotto il piano stradale.

Quattro medi di lavori, la cui data di inizio al momento però non sembra essere stata ancora definita. Sono allo studio della alternative viarie, ma al momento nessuna sembra essere sufficiente per garantire il traffico che ogni giorno attraversa il tunnel. La più “vicina” sarebbe quella di deviare la circolazione sulla provinciale di Boasi, cosa che però costerebbe un maggior percorso di almeno mezz’ora e l’impossibilità di far passare mezzi di grandi dimensioni. L’unica per il traffico commerciale sarebbe l’A12 con uscita a Chiavari e risalita della Valfontanabuona, ma viste le criticità che ancora pendono sulle nostre autostrade, è una ‘non soluzione’.