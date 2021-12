Val Bisagno, le luci su ponte Carrega danno il via agli eventi di Natale del Municipio IV - Genova 24

Genova. Iniziato il “Magico Natale” del Municipio IV media Valbisagno: un ricchissimo calendario di appuntamenti, che percorre l’intero periodo natalizio dal 4 dicembre alle 6 gennaio. E come primo evento, ecco che si accende di luci l’iconico ponte Carrega

Ma cosa avremo in questi giorni in Val Bisagno? La tradizione dei presepi e delle luminarie, che percorrono tutti i rioni; gli spettacoli per i bambini, che coprono tutti i pomeriggi delle vacanze scolastiche; mercatini di beneficenza e fiere e tanta, tanta musica nelle chiese e nell’auditorium di Molassana, in collaborazione con associazioni di artisti e con il Teatro Carlo Felice.

“Uno sforzo collettivo, che ha visto la collaborazione tra il municipio, le associazioni, le parrocchie e i cittadini attivi del territorio – sottolinea il presidente del municipio Roberto D’Avolio – sforzo a cui hanno contribuito anche gli affezionati sponsor, come Boero e Banca Passadore. Non resta che invitare la cittadinanza a consultare quotidianamente la pagina facebook del Municipio per non perdere l’occasione di fare belle cose, gratuitamente, a due passi da casa”.