Vaccino, scatta l'assalto alla terza dose: a Genova code chilometriche in farmacia e negli hub - Genova 24

Genova. Prima di Natale la corsa al tampone, adesso la corsa alla terza dose. L’esplosione dei contagi e la scadenza anticipata dei green pass stanno spingendo molti genovesi ad anticipare il booster anche senza prenotazione con disagi che si ripercuotono sugli hub vaccinali ma anche su quelle (poche) farmacie che offrono la possibilità di fare l’iniezione semplicemente presentandosi sul posto.

È quello che è successo oggi alla farmacia Bruccoleri di Sestri Ponente, trasformata in una sorta di centro vaccinale. “Stamattina abbiamo già fatto quasi 300 vaccini e la coda arriva fino a metà di via Sestri – racconta Maria José Bruccoleri, farmacista e consigliera comunale, che ha documentato la situazione con un video alle tre del pomeriggio -. Stiamo registrando una richiesta incredibile, a fine giornata arriveremo oltre 500. La nostra è l’unica struttura del Ponente che consente l’accesso diretto. Inoltre qui abbiamo solo Pfizer, quindi le persone che non gradiscono Moderna vengono qui anziché andare a San Benigno”.

Si tratta forse di no-vax pentiti? Tutt’altro: “Arrivano quasi tutti per fare la terza dose – continua Bruccoleri -. Tra loro ci sono anche pazienti fragili, anziani, persone in sedia a rotelle che non vogliono aspettare di essere contattati dalla Asl e vengono qui a farsi vaccinare perché hanno paura di ammalarsi. Solo il 2% sono persone che devono ancora ricevere la prima dose. Lavoriamo anche 15 ore al giorno per garantire questi ritmi, se non avessimo tanto personale non riusciremmo a far fronte a queste richieste”.

Afflusso straordinario anche negli hub gestiti dalla Asl, in particolare alla sala Chiamata del porto dove stamattina in poche ore sono state eseguite 400 vaccinazioni. Problemi simili al Teatro della Gioventù in centro, dove operano i privati. Anche in questi casi centinaia le persone in coda senza una prenotazione, fiduciose di poter ricevere la terza dose il prima possibile per mettersi al sicuro in vista delle vacanze invernali o del rientro al lavoro. Con le nuove regole il booster si può ottenere già quattro mesi dopo il completamento del ciclo vaccinale. A spingere è anche la scadenza anticipata del green pass che ora vale solo 6 mesi (molti sono quindi agli sgoccioli).

guarda tutte le foto 11



Assalto al vaccino, hub nel caos

Insieme ai volenterosi del vaccino c’è sempre chi si mette in coda per il tampone: a volte sono lavoratori (come nel caso della farmacia di via Sestri, punto di riferimento fisso per i non vaccinati che frequentano lo stabilimento di Fincantieri e non solo). Ma non solo: “In nove casi su dieci sono clienti che hanno avuto un contatto con persone risultate positive. Il picco massimo lo abbiamo avuto il 24 dicembre, ora c’è comunque un forte afflusso”. Da segnalare anche i reduci da feste e cenoni che vogliono accertarsi di non essersi contagiati e i vacanzieri in partenza per destinazioni estere.