Vaccino, nel mini-hub della biblioteca civica di Recco fino a 120 dosi al giorno - Genova 24

Recco. Prosegue a Recco la campagna vaccinale nel mini-hub allestito all’interno della biblioteca civica, collocata al primo piano della sala polivalente “Franco Lavoratori”, spazio messo a disposizione dall’amministrazione comunale.

Dopo la tre giorni dedicata alla somministrazioni della terza dose agli over 75 residenti nel Golfo Paradiso, l’offerta è stata potenziata e si sta proseguendo in questi ultimi giorni di dicembre, e fino alla fine di gennaio, sia con gli open day, dedicati alle fasce di età più critiche, sia con le prenotazioni ordinarie fatte attraverso il Cup.

Quattro le linee vaccinali con la possibilità di somministrare fino a 120 dosi ogni giorno. Una “macchina” dunque che ha dimostrato di funzionare molto bene e che ha ripreso a pieno ritmo.

“Anche se la competenza della pianificazione delle vaccinazioni è delle Regioni, il Comune di Recco cerca di dare il massimo contributo collaborativo possibile. Questa iniziativa, che nasce dalla sinergia con la farmacia Savio, è un nuovo passo in avanti per assicurare al maggior numero possibile di cittadini l’accesso alla vaccinazione. Ringrazio la dottoressa Alice Diena e tutti gli operatori sanitari che permetteranno di raggiungere questo obiettivo, determinante per tutta la comunità”, ha dichiarato il sindaco di Recco Carlo Gandolfo visitando la biblioteca civica, trasformata in mini-hub per la somministrazione del vaccino anti Covid.