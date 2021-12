Vaccino Covid, ecco l'elenco degli hub dedicati ai bambini tra i 5 e gli 11 anni - Genova 24

Genova. “Le Asl hanno individuato gli hub che su tutto il territorio ligure saranno a disposizione per la vaccinazione anti covid dei bambini tra 5 e 11 anni. Ciascun centro vaccinale avrà ingressi e sale dedicate ai più piccoli, con la presenza dei pediatri di libera scelta che, con il coordinamento degli esperti dell’ospedale Gaslini, saranno a disposizione delle famiglie per qualsiasi necessità. Anche l’accoglienza sarà a misura di bambini, grazie anche alla presenza di Capitan Vaccino, testimonial della vaccinazione pediatrica ligure contro il Covid-19”.

Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in vista dell’avvio, dal 13 dicembre alle 12, delle prenotazioni – attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it, gli sportelli Cup, il numero verde 800 938818 e le farmacie abilitate al servizio Cup – delle vaccinazioni per i bambini, con agende dedicate messe a disposizione dalle Asl. Le vaccinazioni inizieranno da giovedì 16 dicembre nei seguenti punti vaccinali:

ASL 3

• Villa Bombrini: da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 13.

• Fiumara – Palazzo della Salute, Via degli Operai 80, 1° piano: mercoledì, dalle 14 alle 17.

• Palazzo della Salute Struppa, Via Struppa 150: da lunedì a venerdì, dalle 12 alle 13.

• Casa della Salute Quarto, Via G. Maggio 6: martedì e giovedì, dalle 8.30 alle 10.30.

• Casa della salute, Via Multedo di Pegli 2 C: da lunedì a sabato, dalle 8 alle 13.

ASL 4

Nei giorni feriali con orario 14-20, escluso sabato e festivi (no 24 e 31 dicembre):

• Rapallo – ospedale piano terra presso ex punto primo intervento oculistico

• Lavagna – ospedale 2° piano presso S.C. pediatria.

• Sestri Levante – ospedale 2° piano presso Consultorio.

ASL 1

• Palasalute Imperia – da lunedì a venerdì, dalle 14 alle 19.

• Palafiori Sanremo – 16, 17,20,22,23, 27 e 30 dicembre. Dalle 15 alle 19.

ASL 2

• Savona – Terminal Crociere: mercoledì, dalle 14.30 alle 18.30

• Finalborgo – Santa Caterina, Via Lancillotto: martedì, dalle 14.30 alle 18.30

• Cairo Montenotte – Hub Sunrise Via Cortemilia, mercoledì, dalle 14 alle 20.

• Alassio – Alassio Salute: giovedì, dalle 14 alle 20.

ASL 5

• Spezia – distretto 18, Via Sardegna 45 (Bragarina): 16 dicembre dalle 14 alle 19, lunedì e mercoledì (esclusi festivi) dalle 14 alle 19.

• Sarzana – ospedale San Bartolomeo Sarzana: venerdì dalle 14 alle 19 (escluso 31 dicembre), sabato dalle 8 alle 13.

Sul fronte della pandemia, il virus continua a circolare in Liguria, con un lieve incremento dei ricoveri di 3 unità per complessivi 218 pazienti ospedalizzati, di cui 26 nei reparti di terapia intensiva, 23 dei quali non sono vaccinati. Nel bollettino odierno si registrano inoltre 6 decessi, due dei quali risalenti a venerdì e sabato scorsi, due avvenuti domenica e due nella giornata di ieri.

“Non escludo nulla circa il passaggio in zona gialla – aggiunge il presidente Toti – ma la situazione negli ospedali per il momento è sotto controllo, la situazione sta sostanzialmente tenendo. Mi auguro che il virus molli un po’ la presa. Il segnale assolutamente positivo è che solo oggi abbiamo fatto 15mila vaccini, un numero straordinario legato anche all’entrata in vigore del ‘super green pass’ di cui siamo orgogliosi di essere stati i primi promotori, sia personalmente che come Regione”.

Nella sola giornata di ieri, lunedì 6 dicembre, sono state somministrate 1.715 prime dosi e 11.361 terze dosi (‘booster’) per un totale di 228.680 persone. Oggi sono state somministrate ulteriori 6.410 nuove dosi ‘booster’ (dato aggiornato alle 15). Rimane invariata la possibilità di accesso diretto alla vaccinazione per chi deve ancora effettuare la prima dose e per coloro che appartengono alle categorie per cui vige l’obbligo vaccinale (sanitari anche amministrativi, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia compresa quella penitenziaria, personale del soccorso pubblico).

Per quanto riguarda, poi, le Rsa, entro la fine della prossima settimana Alisa prevede di completare la somministrazione delle dosi booster di vaccino anti Coronavirus a tutti i circa 15mila ospiti – tra persone anziane, disabili o con problemi psichiatrici – delle strutture presenti sul territorio, convenzionate e non, in modo da metterle ulteriormente in sicurezza.