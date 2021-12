Vaccino ai bambini, domani a Villa Bombrini le prime 50 dosi con "assistenza" ai genitori - Genova 24

Genova. La figura di Capitan Vaccino, il personaggio immaginario scelto dalla Regione come testimonial della campagna per i più piccoli indica il percorso da seguire appena si entra nel grande salone. Siamo a Villa Bombrini, uno dei maggiori centri di screening a Genova nei momenti più duri della pandemia, oggi luogo consacrato alle vaccinazioni dei bambini nella fascia 5-11 anni che partiranno tra qualche ora nei vari hub individuati sul territorio genovese. In tutto sono cinque, ma quello di Cornigliano (ingresso in via dei Muratori) sarà il principale.

I numeri non saranno clamorosi: “Inizieremo con 50 vaccinazioni al giorno su due linee, anche per verificare la risposta dell’utenza in base all’organizzazione – spiega Giacomo Zappa, responsabile dell’Asl 3 che aveva già coordinato il grande hub pubblico-privato nel padiglione blu della Fiera -. Siamo concentrati nella fascia mattutina per ragioni organizzative, ma Asl 3 garantisce un accesso nella fascia pomeridiana al punto vaccini della Fiumara”. Fatto, questo, che ha scontentato molti genitori.

Villa Bombrini sarà comunque il centro di riferimento per l’area centrale genovese. “Abbiamo scelto questa sede concentrare i numeri importanti”, conferma Zappa indicando tra le ragioni “le caratteristiche del sito che oltre alla bellezza monumentale può diventare un momento interessante per i nostri giovani amici. Questo è un luogo molto bello di Genova che può rappresentare nella loro fantasia dei richiami alle favole di Walt Disney e ai cartoni animati”.

Una volta sbrigate le pratiche all’accettazione si arriva attraverso un corridoio a una piccola zona di attesa. Una stanza è dedicata alle vaccinazioni con due postazioni distinte e infine un altro locale è deputato all’osservazione post-iniezione. “La vaccinazione dei bambini non differisce rispetto a quella dell’adulto da un punto di vista organizzativo – continua Zappa – ma essendo un momento delicato abbiamo riservato più tempo. I genitori hanno bisogno di un livello di attenzione e approfondimento maggiore. Oltre al tempo specifico dedicato ai nostri giovani utenti ci sono anche pediatri che potranno dare tutti gli approfondimenti di tipo specialistico ai genitori che avessero domande specifiche per questa fascia”.

Ai bambini verrà rilasciato un simbolico “diploma di coraggio” e un gadget con la figura di Capitan Vaccino. Ma in generale tutto l’ambiente sarà studiato apposta per loro: “Abbiamo scelto personale che ha spiccate caratteristiche di empatia nei confronti della popolazione infantile. Tutto il momento di contatto col medico vaccinatore sarà effettuato in maniera dedicata, sia dal punto di vista della comunicazione al bambino, sia dal punto di vista degli approfondimenti chiesti dai genitori”.

Questo l’elenco completo dei centri della Asl 3 con relativi orari. Qui le indicazioni per prenotare.

• Villa Bombrini: da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 13.

• Fiumara – Palazzo della Salute, Via degli Operai 80, 1° piano: mercoledì, dalle 14 alle 17.

• Palazzo della Salute Struppa, Via Struppa 150: da lunedì a venerdì, dalle 12 alle 13.

• Casa della Salute Quarto, Via G. Maggio 6: martedì e giovedì, dalle 8.30 alle 10.30.

• Casa della salute, Via Multedo di Pegli 2 C: da lunedì a sabato, dalle 8 alle 13.