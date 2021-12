Vaccini under12, Garibaldi (Pd): "Liguria ancora una volta impreparata" - Genova 24

Genova. “Ancora una volta la Liguria si è fatta trovare impreparata, la vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni non decolla: bisogna rafforzare la rete degli hub pediatrici e il presidente della Regione dovrebbe evitare di perdere tempo a litigare con i pediatri, ma provare, invece, a mettere in campo un’organizzazione strutturata, perché fino a questa mattina la prima data utile per la vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni era l’8 marzo”.

Così il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno in Regione Luca Garibaldi sulle vaccinazioni agli under 12.

“Invece che polemizzare, la regione deve mettere in campo – conclude – azioni straordinarie che ad oggi non vediamo e costruire una rete di hub efficace, perché quella attuale è insufficiente e rischia di non essere funzionale e non decollare”.