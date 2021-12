Vaccinazione fascia 5-11, Speranza: "Affidiamoci ai pediatri, non è materia da bar o social network" - Genova 24

Liguria. “Dobbiamo fidarci dei nostri pediatri, di chi ha dedicato un’intera vita ai nostri figli. E’ una materia delicata, non da bar, non da talk show e nemmeno da social network, come purtroppo spesso avviene”. A dirlo è il ministro della salute, Roberto Speranza, il primo giorno in cui si possono prenotare i vaccini Covid per la fascia d’età che va dai 5 agli 11 anni. Seguiranno giovedì le prime dosi ai più piccoli.

“I bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde per accedere alle attività e ai servizi per i quali nel nostro Paese è necessario il Green pass” ricorda il ministro, poi tiene a dire: “Io vaccinerò i miei figli contro il Covid-19”.

Per quanto riguarda il mondo della scuola, il sottosegretario all’istruzione Rossano Sasso smentisce alcune ipotesi trapelate sulle vacanze scolastiche di Natale anticipate: “Al momento non è da prendere in considerazione alcuna ipotesi di anticipo delle vacanze natalizie. La continuità della didattica in presenza sarà quindi preservata. A livello nazionale non è più del 5%”.

“Sembra che la campagna vaccinale dedicata agli infra-dodicenni stia andando molto bene con un gran numero di prenotazioni – aggiunge Antonello Giannelli, presidente nazionale dell’associazione nazionale presidi -. Aspettiamo, con fiducia, dati certi. Solo la vaccinazione ci potrà mettere al riparo da ogni rischio. Per questo invito tutte le famiglie a vaccinare i figli e a dare fiducia alla scienza. Siamo tra i paesi fortunati che hanno accesso facile e gratuito alla vaccinazione, sarebbe un errore non approfittarne. Non sembra quindi che ci siano ragioni particolari per anticipare o prolungare le vacanze natalizie e per una Dad generalizzata” conclude.