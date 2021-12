Università di Genova va incontro agli studenti-atleti: nasce 'Unige per lo sport' - Genova 24

Genova. Nell’ottica di favorire la dual career, sportiva e agonistica, il programma UniGe per i Campioni si evolve in UniGe per lo Sport; non un mero cambio di denominazione, ma grande ampliamento dei contenuti, che riconoscono i valori dello sport e consentiranno a tanti studenti-atleti di trovare un corretto equilibrio tra studio ed impegno agonistico.

Il Comitato per il potenziamento delle attività sportive di Ateneo, presieduto da Marco Bove, e il CUS Genova, a quattro anni dall’uscita di UniGe per i Campioni hanno lavorato a stretto contatto per rendere il programma più inclusivo, ammettendo anche chi non è un vero e proprio campione ma ha comunque impegni agonistici significativi.

Tre i programmi in cui si articola Unige per lo Sport:

Il Programma “UniGe per lo Sport – Élite”, a cui sono ammessi massimo 5 studenti-atleti, riguarda gli atleti di altissimo livello, ed ha di conseguenza agevolazioni più consistenti.

Il Programma “UniGe per lo Sport – Agonismo” ammette fino a 60 atleti-studenti che abbiano almeno 4 impegni sportivi alla settimana.

Infine, il Programma “UniGe per lo Sport – CUS” riconosce il valore dello sport universitario portato avanti dal CUS e mira a potenziare l’attività sportiva agonistica delle sezioni del CUS Genova attraverso la definizione di un programma ad hoc.

Tra le agevolazioni previste si segnala a titolo esemplificativo la flessibilità delle sessioni d’esame e nell’assolvimento dell’obbligo di frequenza, la possibilità di accedere gratuitamente a tutti gli impianti del CUS Genova, valutazione e trattamenti specialistici di fisioterapia muscoloscheletrica gratuiti, presso Fisiocampus, centro clinico del Master in Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici nel Campus Universitario di Savona.

Ma anche esenzione totale dal pagamento della terza rata del Contributo Universitario e supporto di Docenti Tutor di Scuola nelle questioni attinenti alla definizione del percorso formativo, per gli studenti ammessi al Programma UniGe per lo Sport – Élite.

L’ammissione al programma UniGe per lo Sport è aperta a tutti gli studenti iscritti ad un corso di studio presso l’ateneo genovese e si basa sulla valutazione del curriculum sportivo e universitario. Una domanda, quella relativa all’anno accademico 2021/22, che dovrà essere presentata online attraverso l’apposita pagina del sito di UniGe.

Alla domanda dovranno essere allegati documento d’identità e curriculum sportivo, indicando anche il numero di impegni sportivi settimanali. Nel bando in allegato tutti i dettagli, così come anche nella tabella dei meriti sportivi sempre in allegato.

L’ammissione al programma Unige per lo Sport e l’inserimento in uno dei tre programmi, si basa sulla valutazione del curriculum accademico e sportivo compiuta dal Comitato per il Potenziamento delle Attività Sportive. Gli studenti ammessi al programma dovranno essere disponibili a partecipare agli eventi agonistici proposti.