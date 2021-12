Una Vedova Allegra brillante, godibile e tutta da vedere al Teatro Carlo Felice - Genova 24

Genova. Era il titolo che ci voleva per chiudere un anno così complesso, dopo un 2020 difficilissimo. Pubblico numeroso al Teatro Carlo Felice, risate, divertimento e lunghi applausi per la prima della Vedova Allegra di Franz Lehàr, nella nuova traduzione italiana di Luca Micheletti (che qui ha curato anche la regia, oltre che interpretare Danilo) in collaborazione con Elisa Balbo (protagonista nei panni di Hanna Glawari).

Un allestimento ambientato negli anni Venti-Trenta, spostato quindi più avanti rispetto all’operetta tradizionale, andata in scena per la prima volta nel 1905. La scenografia è stata molto apprezzata e rappresenta un punto di forza dell’opera: un grande lampadario a caratterizzare il primo atto, con tanto di tavolo rotante per i commensali, una suggestiva mongolfiera, una giostra fatta di animali utilizzati anche per lanciare messaggi subliminali (il maiale e il caprone su tutti) e un palchetto che, girato, si trasforma in camerino. A caratterizzare tutta l’opera la rotazione degli elementi scenici su cui i cantanti si sono mossi molto bene. Micheletti l’aveva accennato che l’opera sarebbe stata strutturata sul “giro di valzer” e non ha tradito le aspettative, nonostante l’intoppo della macchina scenica bloccata proprio alla spettacolare uscita di scena della giostra (a scomparsa sotto il palco) alla fine del secondo atto, con pausa non prevista di dieci minuti e ripresa con gli elementi spostati a mano sino alla riparazione. Brillantissima l’atmosfera tra le paillettes degli abiti, davvero molto belli (scenografia e costumi sono di Leila Fteita), e il sipario argentato, il tutto esaltato dalle luci adeguate di Fabrizio Ballini.

Sorprendente l’entrata in scena di Danilo con un’auto d’epoca guidata dall’autista. È il momento che ha davvero “spaccato” l’opera, facendole prendere il volo. Micheletti ha dato personalità e una caratterizzazione molto definita al suo Danilo, ma tutto il cast se l’è cavata bene sia nel canto sia nella recitazione e non è scontato. Il pubblico ha mostrato di apprezzare soprattutto il Njegus di Ciro Masella, a tratti caricaturale, ma perfettamente in linea con il personaggio, il Barone Zeta di Filippo Morace, perfetto nella sua ingenuità nel cercare di salvare il Pontevedro e di non vedere le attenzioni di Camille de Rossilion (Pietro Adaini) nei confronti della moglie Valencienne. Francesca Benitez, nei panni di Valencienne, ha suscitato applausi calorosi alla pari di Elisa Balbo, protagonista anch’essa molto a suo agio in tutti i frangenti. Ovazione anche per Asher Fisch, un esperto, che ha diretto con esperta sicurezza.

Bene anche l’inserimento dei danzatori anche in parti dove normalmente non erano previsti e i movimenti durante il celebre “È scabroso le donne studiar“, ripetuto anche al termine dell’opera durante gli applausi (coreografie di Fabrizio Angelini).

La nuova traduzione ha dato ulteriore verve al testo, suscitando risate convinte, acuite da alcune trovate registiche felici, come l’ingresso in scena di Camille ogni volta che veniva pronunciato il suo nome in modo esatto.

La trama.

L’operetta, ambientata a Parigi, parla del tentativo dell’ambasciata Pontevedrina di far sposare la ricca vedova Hanna Glawari con il conte Danilo, sua antica fiamma. Hanna è rimasta presto vedova del ricchissimo banchiere di corte del piccolo stato di Pontevedro; un suo matrimonio con uno straniero provocherebbe la fuoriuscita dei milioni di dote della signora e il collasso delle casse statali. La vedova è ora a Parigi e il sovrano di Pontevedro, preoccupatissimo, incarica il proprio ambasciatore a Parigi, barone Zeta, di trovarle un marito pontevedrino.

L’ambasciatore Zeta e il suo cancelliere Niegus cercano un candidato e lo individuano nel conte Danilo Danilovich che in passato ha interrotto una storia d’amore con Hanna su pressione della famiglia, a causa delle umili origini di lei. Cogliendo l’occasione del compleanno del sovrano, il barone Zeta organizza una festa all’ambasciata, durante la quale, con Niegus, cerca di convincere Danilo a sposare la vedova. Hanna ama ancora Danilo, tuttavia non lo vuole dimostrare e anzi cerca di ingelosirlo. Nel frattempo si intreccia la storia d’amore della moglie del barone Zeta, Valencienne, con il diplomatico francese Camille de Rossillon; durante un ballo in casa Glawari, i due si appartano nel padiglione; stanno quasi per essere scoperti dal barone Zeta, quando Niegus, meno sbadato di quel che sembra, riesce a far uscire per tempo Valencienne e a sostituirla con Hanna. Quando Hanna esce dal padiglione con Rossillon, sembra chiara la scelta del futuro marito: un parigino… Tutto sembra compromesso; Danilo è furioso e lascia la festa; Zeta non capisce se la moglie lo ha tradito o no. Ha luogo una nuova festa in casa Glawari con tema le atmosfere e i balli di Chez Maxim’s; Danilo si consola bevendo champagne e con le famose ballerine grisettes; Hanna gli spiega però che è stato Niegus a effettuare lo scambio di persona nel padiglione per salvare Valencienne. Dopo tante schermaglie e sofferenze, Danilo dichiara il proprio amore a Hanna, che annuncia il suo matrimonio con Danilo. Zeta ritrova il ventaglio della moglie, rimprovera quindi Valencienne, ma questa gli dice di aprire il ventaglio, dove lei ha scritto “io sono una donna onesta”. Felicità del barone e quindi festeggiamenti generali.