Una protesi per Giorgia: a 27 anni ha perso una gamba dopo un'operazione. Al via la raccolta fondi - Genova 24

Genova. Da Genova è stata lanciata una raccolta fondi su GoFundMe da Giorgia Monte, 27 anni, che negli ultimi mesi ha affrontato un grave linfoma oltre a un’operazione non andata bene e, dopo settimane tra terapie intensive e diversi reparti, si è vista amputare la gamba destra.

“A fine aprile – racconta – ho fatto i miei primi passi su due gambe dopo quasi dieci mesi. Tutto ciò premesso – precisa – il cammino è ancora lungo: la protesi è a tutti gli effetti un device tecnologico e come tale va cambiato ogni cinque anni”.

“Per persone con un’aspettativa di vita considerevole come la mia, la scienza è in grado di ridurre esponenzialmente i disagi di chi ha subito amputazioni agli arti. Tuttavia, i prezzi sono molto alti, oscillando tra quaranta e novantamila euro”.

“In questo senso – spiega – la ASL mi concede dei supporti basici: una ‘gamba’ molto semplice, non impermeabile, costituita da un invaso in cui si inserisce il moncone, un ginocchio rigido manuale (dove occorre premere una levetta per passare da una modalità all’altra) ed un piede, dal valore complessivo di seimila euro”.

Anche una piccola donazione può fare la differenza nel percorso di Giorgia, che sta provando a raccogliere i soldi necessari per acquistare una protesi avanzata, in grado di migliorare la sua vita. “Se la cifra necessaria per la protesi verrà superata – aggiunge – il resto verrà donato ad AISM, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, altra malattia da cui sono affetta”.

La raccolta ha già superato i quattromila euro ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/una-protesi-per-giorgia