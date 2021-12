"Un quartiere, una tragedia italiana", gli ex sfollati del Morandi presentano un libro su via Porro - Genova 24

Genova. “Storia di una comunità violata – via Porro 14-8-2018. Un quartiere, una tragedia italiana”. Questo il titolo realizzato dall’associazione di ex sfollati di ponte Morandi e curato da alcune delle figure chiave del gruppo, il già presidente Franco Ravera e l’abitante e anima del comitato ancora prima che nascesse, Ennio Guerci.

Il libro, che ha anche una prefazione di Luca Borzani, sarà presentato lunedì 20 dicembre alle 17 ai giardini Luzzati, un evento pubblico. “Siamo riusciti a mettere insieme questo volume con grande fatica – spiega Franco Ravera – riportando molte testimonianze, ma siamo riusciti a realizzare il nostro racconto di quei fatti”.

Nel volume, edito da De Ferrari, la storia delle “case dei ferrovieri” e la genesi di via Porro, sullo sfondo la costruzione del viadotto. Ma c’è anche la storia più recente, quella della nascita del comitato, delle sue battaglia, del dibattito pubblico legato alla ricostruzione. Dai giorni e le notti trascorse in una sede allestita in un gazebo alle difficoltà per rientrare a casa e portare via gli ultimi oggetti cari, dalle iniziative di solidarietà organizzate alla creazione di una rete di rapporti con i media, e poi ancora le commemorazioni, le visite istituzionali, la solidarietà ricevuta e restituita e infine la “maturità” del comitato con la costituzione in associazione “Quelli del ponte Morandi”.

“Come nostra abitudine prevista da statuto il ricavato andrà a contribuire a finanziare iniziative sul territorio”, sottolineano dall’associazione.

Per partecipare all’evento di lunedì sarà necessario avere green pass e mascherina.